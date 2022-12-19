В городе зима: как выйти из автомобиля и не испачкать штаны

Отдельная притча — пороги. Те самые, металлические или пластмассовые, выезжающие или статичные, что по идее должны помогать входить и выходить из машины, а на деле регулярно занимаются порчей одежды. Причина проста и недвусмысленна: выскакивая из «джипа», как из легковушки, водитель рефлекторно обтирает самую грязную часть машины. Физика в тандеме с природой и привычкой. Кстати, по личному опыту скажем: годы за рулем автомобиля высокой проходимости принципиально ничего не меняют — портки все равно идут в стирку.

В чем же дело, черт возьми? Кривизна ног или пол скользкий? Может гены не те? Но все куда проще: внедорожник — не легковой автомобиль, а скорее грузовик. Его эксплуатация в корне отличается не только в плане манеры управления, но и в процедуре посадки/высадки. И если с первым определенный прогресс достигается быстро — там ручка удобная на стойке, ногу на порог, хват за поручень и закидывай пятую точку — то вот с выходом всегда беда.

А ведь «ларчик просто открывался»: чтобы не измазать брюки, достаточно просто открыть дверь, повернуться на сидении лицом в проем, поставить правую ногу на порог — будь то дверной пластик или отдельный элемент экстерьера — а левой уверенно и достаточно далеко шагнуть на улицу. Всего-то! Совершив подобное упражнение несколько раз — не торопясь и не выскакивая из салона, как ошпаренный — можно приноровиться и никогда более не сталкиваться с той самой бедой всех владельцев внедорожников — грязными брюками. Привычка — это не всегда плохо, есть и вполне позитивные и даже полезные. Хотя их «натренировать» и сложнее.