Печальная история SsangYong, или Привычка к банкротству

И все годы жизни SsangYong искал деньги, меняя название и хозяев. Удачей запахло в 1997 году, когда удалось сбыть контрольный пакет акций родному Daewoo. Но азиатский кризис аннулировал сделку. В 1991 году удача еще раз постучалась в ворота — 5% купил Daimler-Benz, на долгие годы обеспечив корейцев двигателями, коробками передач и логотипом.

На азиатских рынках до сих пор бегают очень прочные микроавтобусы SsangYong Istana с логотипом Mercedes. А Корея донашивает пародийный седан представительского вида Chairman, рожденный на платформе W124, но имитирующий Mercedes W140. В России SsangYong в основном известен нескончаемой чередой уродов Musso, Kyron и Actyon, а также пародией на Mitsubishi Pajero — Rexton.

Параллельно с пакетами акций, патентами и логотипами, SsangYong банкротился, продавался и уходил с молотка, то меняя хозяев полностью, то раздавая себя по частям. За них брались не только родные корейцы и строгие немцы. Здесь отметились и китайцы из SAIC, мелькали даже Renault и внезапный русский Sollers.