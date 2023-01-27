7 новых дешевых кроссоверов, приехавших в Россию по параллельному импорту

Начнем с корейской копии «Арканы» — купеобразного Samsung XM3. Под его капотом работает 123-сильный бензиновый атмосферный мотор объемом 1,6 литра в паре с вариатором. Привод — только передний. В списке опций: кондиционер, камера заднего вида, кнопка запуска двигателя, круиз-контроль, сенсорный экран мультимедийки и другое оборудование. Цена автомобиля начинается от 2 350 000 рублей.
Можно присмотреться к «немцу» китайского происхождения — Jetta VS5. Это — аналог Skoda Karoq. Однако внешне «Джетта» отличается не только дизайном, но и габаритами — «азиат» чуть длиннее. Что касается силового агрегата, то тут стоит 1,4-литровый наддувный мотор мощностью 150 л. с. Коробка передач — шестиступенчатый «автомат», привод — безальтернативно передний. Цена — 2 379 000 рублей.
1 890 000 рублей просят за компактный Nissan Kicks. Эту машину выпускают с 2016 года на мощностях Nissan в Мексике. Изначально России он не предназначался в силу простоты конструкции и скудности оснащения. Последний рестайлинг «кросс» пережил в 2020 году. Тогда у него появилось 156-сильное «турбосердце» объемом 1,3 л. Оно заимствовано у «Дастера». Только этим «кросс» и может привлечь покупателей, потому как весит мало, а «двигло» довольно резвое.
Следующая новинка — Toyota Rush — сменщик моноприводной модификации RAV4. Под капотом — 1,5-литровый атмосферник на 105 сил и традиционный «автомат». Технологически это очень старая модель, на что намекает и убранство салона: довольно простое, без изысков и современных тенденций. Зато Rush — полноценный семиместный автомобиль. Цена — от 2 200 000 рублей.
Совсем недавно у нас появился и Hyundai Casper:миниатюрная машинка, разработанная для рынка Южной Кореи. Пятидверное «чудо» оснащается бензиновым мотором объемом 1 литр. Мощность силового агрегата варьируется: либо 72 л. с., либо 100 л. с. В трансмиссии — четырехступенчатый «автомат». Привод — исключительно передний.
Интерьер «Каспера» вполне современен и может похвастать цифровой приборкой, большим мультимедийным «телевизором», вырастающим из верхней части центральной консоли, системой бесключевого доступа с запуском мотора «с кнопки» и прочими опциями. «Каспера» предлагают по ценам от 1 050 000 до 1 150 000 «целковых».
А вот и знакомое название. Chevrolet Captiva поступает к нам из Эмиратов в больших количествах, ведь спрос на новые авто особенно активен в нижнем ценовом сегменте. За новинку дилеры хотят от двух миллионов рублей. В топовой версии покупатель получает агрессивного и современного вида кроссовер с безальтернативным 1,5-литровым «турбобензином» на 170 сил и бесступенчатой трансмиссией. В салоне без роскоши — традиционный узбекско-американский стиль отделки с жестким пластиком.
Докатился до нас и компактный Hyundai Bayon. Его презентовали в Европе весной прошлого года. Это самый маленький SUV в европейской линейке корейского производителя. Оснащение довольно интересное: к услугам водителя — виртуальные приборы на 10,25-дюймовом экране, мультимедиакомплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль, мониторинг рядности движения и масса прочих электронных ассистентов.
В России самый доступный вариант продают за 2 140 000 рублей. Экземпляр оснащен 100-сильным турбомотором, который работает с 6-ступенчатой «механикой». Привод, естественно, только передний.