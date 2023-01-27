7 новых дешевых кроссоверов, приехавших в Россию по параллельному импорту

Начнем с корейской копии «Арканы» — купеобразного Samsung XM3. Под его капотом работает 123-сильный бензиновый атмосферный мотор объемом 1,6 литра в паре с вариатором. Привод — только передний. В списке опций: кондиционер, камера заднего вида, кнопка запуска двигателя, круиз-контроль, сенсорный экран мультимедийки и другое оборудование. Цена автомобиля начинается от 2 350 000 рублей.

Можно присмотреться к «немцу» китайского происхождения — Jetta VS5. Это — аналог Skoda Karoq. Однако внешне «Джетта» отличается не только дизайном, но и габаритами — «азиат» чуть длиннее. Что касается силового агрегата, то тут стоит 1,4-литровый наддувный мотор мощностью 150 л. с. Коробка передач — шестиступенчатый «автомат», привод — безальтернативно передний. Цена — 2 379 000 рублей.

1 890 000 рублей просят за компактный Nissan Kicks. Эту машину выпускают с 2016 года на мощностях Nissan в Мексике. Изначально России он не предназначался в силу простоты конструкции и скудности оснащения. Последний рестайлинг «кросс» пережил в 2020 году. Тогда у него появилось 156-сильное «турбосердце» объемом 1,3 л. Оно заимствовано у «Дастера». Только этим «кросс» и может привлечь покупателей, потому как весит мало, а «двигло» довольно резвое.