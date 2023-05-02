Без стыда и совести: зачем АВТОВАЗу предлагают отозвать упрощенные LADA

Фото производителя
Российский «Национальный автомобильный союз» выступил с очередной инициативой. Тольяттинскому автогиганту предложено провести масштабный отзыв. Под акцию должны попасть упрощенные версии моделей, которые завод вынужденно выпускал из-за нарушения цепочек поставок. О том, стоит ли владельцам таких «железных коней» ждать бесплатного дооснащения различными «плюшками», рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Об инициативе НАС информирует «Российская газета», ссылаясь на письмо за подписью его президента Антона Шапарина, направленного в адрес производителя. АВТОВАЗ просят дооборудовать машины недостающими системами ради повышения безопасности на дорогах.

Напомним, что в прошлом году заводчане выпускали упрощенные версии своих «железных коней». Так, LADA Granta сходила с конвейера без подушек безопасности, без ABS с электронным распределением тормозных сил (EBD), без системы электронного контроля устойчивости (ESC) и кондиционера. Позже завод решил часть проблем. В сентябре «Гранта» снова получила эйрбеги, а в октябре Niva обрела кондиционер.

В НАС считают, что недоукомплектованные автомобили представляют потенциальную угрозу. Потому предлагают организовать масштабный отзыв с целью доукомплектовать все машины. Будет ли какая-то выгода от этого простому автолюбителю, который уже ездит на «упрощенке»? Давайте разбираться.

Чтобы поставить подушку безопасности водителя, нужно менять всю рулевую колонку. Плюс понадобится блок управления и датчики удара. Последние дают сигнал на срабатывание пиропатрону. В более богатых комплектациях необходима другая передняя панель со специальной зоной разрыва для пассажирской подушки. А еще водительский эйрбег связан с ЭРА-ГЛОНАСС. Эту электронику тоже надо будет менять.

Фото: АВТОВАЗ

Не все просто и с ABS. Здесь потребуется гидроблок, новые ступичные подшипники и датчики. Дальше — больше. Мастерам нужно снять регулятор тормозных усилий, изменить расположение тормозных магистралей, а потом поменять расположение датчика скорости. В конце надо установить новый блок управления двигателем и много жгутов электропроводки.

Инсталляция кондиционера в «Ниву» — дело так же непростое. Необходим еще один радиатор, компрессор, шланги, патрубки и другое оборудование. В общем, все доработки более чем серьезные и не каждый дилер за них возьмется. К тому же они окажутся очень дорогими и для самого завода. В общем, тольяттинцы вряд ли как-то отреагируют на инициативу НАС. Да и дилеры бесплатно не станут выполнять такие сложные работы.

Поэтому рядовому автолюбителю не стоит обращать внимание на откровенно сомнительные инициативы НАС. Халявы точно не будет. Союз такими заявлениями просто рекламирует себя и зарабатывает рейтинг в информационном поле. Видимо, на какие-то действительно полезные инициативы организация неспособна.

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2 мая 2023
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