Без стыда и совести: зачем АВТОВАЗу предлагают отозвать упрощенные LADA

Об инициативе НАС информирует «Российская газета», ссылаясь на письмо за подписью его президента Антона Шапарина, направленного в адрес производителя. АВТОВАЗ просят дооборудовать машины недостающими системами ради повышения безопасности на дорогах.
Напомним, что в прошлом году заводчане выпускали упрощенные версии своих «железных коней». Так, LADA Granta сходила с конвейера без подушек безопасности, без ABS с электронным распределением тормозных сил (EBD), без системы электронного контроля устойчивости (ESC) и кондиционера. Позже завод решил часть проблем. В сентябре «Гранта» снова получила эйрбеги, а в октябре Niva обрела кондиционер.
В НАС считают, что недоукомплектованные автомобили представляют потенциальную угрозу. Потому предлагают организовать масштабный отзыв с целью доукомплектовать все машины. Будет ли какая-то выгода от этого простому автолюбителю, который уже ездит на «упрощенке»? Давайте разбираться.
Чтобы поставить подушку безопасности водителя, нужно менять всю рулевую колонку. Плюс понадобится блок управления и датчики удара. Последние дают сигнал на срабатывание пиропатрону. В более богатых комплектациях необходима другая передняя панель со специальной зоной разрыва для пассажирской подушки. А еще водительский эйрбег связан с ЭРА-ГЛОНАСС. Эту электронику тоже надо будет менять.
Не все просто и с ABS. Здесь потребуется гидроблок, новые ступичные подшипники и датчики. Дальше — больше. Мастерам нужно снять регулятор тормозных усилий, изменить расположение тормозных магистралей, а потом поменять расположение датчика скорости. В конце надо установить новый блок управления двигателем и много жгутов электропроводки.
Инсталляция кондиционера в «Ниву» — дело так же непростое. Необходим еще один радиатор, компрессор, шланги, патрубки и другое оборудование. В общем, все доработки более чем серьезные и не каждый дилер за них возьмется. К тому же они окажутся очень дорогими и для самого завода. В общем, тольяттинцы вряд ли как-то отреагируют на инициативу НАС. Да и дилеры бесплатно не станут выполнять такие сложные работы.
Поэтому рядовому автолюбителю не стоит обращать внимание на откровенно сомнительные инициативы НАС. Халявы точно не будет. Союз такими заявлениями просто рекламирует себя и зарабатывает рейтинг в информационном поле. Видимо, на какие-то действительно полезные инициативы организация неспособна.