Без стыда и совести: зачем АВТОВАЗу предлагают отозвать упрощенные LADA

Об инициативе НАС информирует «Российская газета», ссылаясь на письмо за подписью его президента Антона Шапарина, направленного в адрес производителя. АВТОВАЗ просят дооборудовать машины недостающими системами ради повышения безопасности на дорогах.

Напомним, что в прошлом году заводчане выпускали упрощенные версии своих «железных коней». Так, LADA Granta сходила с конвейера без подушек безопасности, без ABS с электронным распределением тормозных сил (EBD), без системы электронного контроля устойчивости (ESC) и кондиционера. Позже завод решил часть проблем. В сентябре «Гранта» снова получила эйрбеги, а в октябре Niva обрела кондиционер.

В НАС считают, что недоукомплектованные автомобили представляют потенциальную угрозу. Потому предлагают организовать масштабный отзыв с целью доукомплектовать все машины. Будет ли какая-то выгода от этого простому автолюбителю, который уже ездит на «упрощенке»? Давайте разбираться.

Чтобы поставить подушку безопасности водителя, нужно менять всю рулевую колонку. Плюс понадобится блок управления и датчики удара. Последние дают сигнал на срабатывание пиропатрону. В более богатых комплектациях необходима другая передняя панель со специальной зоной разрыва для пассажирской подушки. А еще водительский эйрбег связан с ЭРА-ГЛОНАСС. Эту электронику тоже надо будет менять.