Русские краски: чем сегодня красят машины на конвейерах АВТОВАЗа и ГАЗа

– Максим Михайлович, признайтесь: вы, как главный поставщик лакокрасочной продукции на отечественные конвейеры и малярные цеха по всей стране, хоть раз сталкивались с ситуацией, похожей на ту, что сложилась после февраля 2022-го?

– Нет, такого никогда не было и, надеюсь, больше не будет. Это был чрезвычайно сложный год, по-настоящему кризисный. Мы жили от месяца к месяцу, постоянно испытывая на себе крушение логистических цепочек, сбои в поставках сырья и постоянное сокращение производства. Сказать, что было трудно — ничего не сказать. Тогда был испуг на рынке, испуг у всех потребителей и продавцов. Все растерялись, никто не понимал, что будет дальше. Как действовать, куда бежать?

А там еще и доллар вверх полез, цены начали здорово расти. Эмоций была буря. Мы тоже вынуждены были поднимать цены. Остановилась логистика. Да мы и сами-то, честно говоря, не торопились отгружать продукцию. И только к маю появилось осознание, ситуацию чуть стабилизировалась, начала входить в хоть какой-то режим. К августу рынок успокоился, цены устаканились, начали трудится в относительно спокойном ритме. Ну и спрос регулярный уже появился, что для нас было определяющим фактором.