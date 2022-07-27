Chery и Huawei предложат кроссоверы Jetour для небогатой российской молодежи

Сейчас Jetour надумал выйти на зарубежные рынки, в том числе России и Казахстана. Основу экспортной гаммы составят четыре кроссовера, три внедорожника и гибридные машины. Флагманом линейки станет кроссовер Dasheng (на фото), представленный совсем недавно.

По формату новинка является одноклассником Toyota RAV4, но выглядит Dasheng гораздо более дерзко! Что объяснимо, учитывая молодежную ориентацию бренда. Также молодой аудитории обязательно понравится огромный тачскрин медиасистемы диагональю 15,6 дюйма — такого нет даже у последних моделей Lexus!

А вот технически модель повторяет кроссоверы Chery. Поэтому базовая версия SUV имеет полуторалитровый турбомотор (156 л. с., 230 Нм), с которым могут быть состыкованы шестиступенчатые «механика» или «робот». Привод — только передний. Ну куда молодежи-то раскатывать по «бездорогам»…

Что касается самой Chery, то «поднебесная» марка начинает экспортные поставки новой версии флагманского кроссовера Tiggo 8 Pro с уникальной, как уверяет сам производитель, гибридной трансмиссией DHT. Первой зарубежной страной, куда придет новинка, станет Бразилия, а после она доберется и до России.