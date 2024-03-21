Как власти используют статистику для продвижения никому не нужных электромобилей

Социологи всеми возможными и невозможными способами пытаются убедить российских водителей, что они невыносимо любят электромобили и готовы бежать за ними в супермаркет вот прямо сейчас. По крайней мере, именно такую картину рисует целый ряд недавних исследование разнообразных онлайн-платформ, аналитических центров и даже Высшая школа экономики. Однако портал «АвтоВзгляд» почему-то не очень поверил их результатам.

И тут весьма уместно будет вспомнить, что писал о социологии как науке академик Г. В. Осипов:

- В ходе дискуссии по проблемам философии и социологии в Институте философии Коммунистической академии был сделан категорический вывод: «социология – это лженаука, выдуманная французским реакционером Огюстом Контом, и само слово «социология» не должно использоваться в марксистской литературе...

Но, как говорил тучный писатель в мягкой детской курточке: «Она существует. И с этим приходится считаться».

МАНИПУЛЯЦИИ ДИЛЕТАНТОВ

К вывертам различных компаний, ни в коем разе не являющихся социологическими, но с удовольствием подвизающихся в этой области, все настолько привыкли, что перестали замечать это несоответствие. Однако же, онлайн-платформа Музей транспорта Москвы в содружестве с крупным маркетплейсом, все-таки сумели удивить. Результаты их исследования, проведенного по одним им известным методикам и правилам гласят, что 48% наших соотечественников уверены в светлом будущем беспилотного наземного транспорта.

Фото globallookpress.com

С этим, скрепя сердце, еще можно было бы согласиться. Но наши «исследователи» на этом не останавливаются и следующим своим заявлением сражают наповал. Оказывается, 75% жителей России просто мечтают пересесть на электромобили. И ладно бы свой явный непрофессионализм демонстрировали только они.

Есть такая странная организация – ВШЭ, заботливо взращенная под сенью либерального мировоззрения. Ее эксперты считают, что приобрести электромобиль готова половина автовладельцев России. Хорошо хоть, что не три четверти, как «выяснили» вышеуказанные затейники.

Еще чуть более скромные результаты выдал аналитический центр НАИ (Национальное агентство финансовых исследований). По его данным, о покупке электромобиля грезят 39% россиян, в то время как 36% такую возможность для себя не рассматривают. И в заключение приведем плоды трудов блока автобизнеса банка «Открытие», также замутившего социологическое исследование на данную тему, согласно которому о твердом желании купить «электричку» заявили 25% респондентов.

Когда в товарищах согласья нет,

На лад их дело не пойдет,

И выйдет из него не дело, только мука.

Картина получается действительно интересная, ибо все эти горе-исследования между собой никоим образом не коррелируют.

Фото globallookpress.com

УСЛУЖЛИВОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Ознакомившись с интеллектуальными играми дилетантов, дадим слово профессионалам. По данным ВЦИОМ, сменить ДВС на электромотор не прочь 42% россиян, а 46% хранят верность автомобилям с традиционными двигателями. Да, вот так, хотите – верьте, хотите – нет. Но помните, что действие стратегической инициативы «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», продвигаемой совместными усилиями Минэкономразвития, Минпромторга и Минэнерго, никто покуда не отменял. И процент желающих заиметь «экологически чистое» транспортное средство, отраженный в результатах исследований, напрямую зависит от степени сервильности исследователя.

Более того, в недрах указанных выше министерств зреют планы это сомнительное дело углубить и усугубить. Они собираются не только снизить стоимость ОСАГО для электромобилей, используемых в такси и каршеринге, но и мотивировать перевозчиков закупать машины на электротяге. Естественно, за счет наших налогов.

А Минтранс так и вообще ратует за введение обязательных квот для электрокаров в автопарках уже в 2024 году. Но жизнь расставляет все по своим местам. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в феврале на территории России было продано 103 954 легковушки. За этот же месяц своих хозяев нашли всего 1905 электромобилей. Шах и мат.