Отнять и поделить: деньги китайских автостроителей отдадут российским

Минпромторг планирует направлять средства, полученные от утильсбора, российским автозаводам. Вот такое неожиданное заявление сделал недавно глава министерства Антон Алиханов. Портал «АвтоВвзгляд» привык, конечно, к экстравагантным выступлениям его предшественника Дениса Мантурова, но восторга от того, что преемник намерен продолжать традицию, не испытывает.

Но только для того, чтобы «родить» собственный электромобиль

Агентство ТАСС цитирует министра промышленности и торговли Российской Федерации, назначенного на свой пост каких-то полгода назад:

— У нас те средства, которые мы зарабатываем на утилизационном сборе, в том числе будут направляться на разработку собственных отечественных платформ автомобилей. Мы должны уходить от просто сборки, пусть и углубленной, локализованной какой-то, к тому, что вся конструкторская документация, все знание, понимание производства всех деталей должно быть нам понятно. Мы должны быть обладателями конструкторской документации, всего ноу-хау, — заявил чиновник.

ДОНОРЫ И РЕЦИПИЕНТЫ

Восторг рвется из груди, ладони горят от неудержимого желания огласить окрестности бурными продолжительными аплодисментами. Наконец-то к отраслевым боссам пришло четкое видение того, где собака порылась! Вот г-н Алиханов прямо указывает на след, оставленный этим милым животным: «Мы не должны повторить тех ошибок, которые были допущены во взаимодействии с западниками. Не должно быть возможности просто повернуть ключ, выключить рубильник и уйти».

Фото globallookpress.com

Наконец-то до горних высей российской автовласти донеслись горестные стоны экспертов портала «АвтоВзгляд», и она, власть, им вняла.

Наконец-то где-то там, на властном Олимпе осознали всю гибельность пути, по которой отечественная автомобильная промышленность шла последние десятилетия, став сперва хозяйкой новой избы, затем столбовой дворянкой, потом вольною царицей. Правда, в результате вместо того, чтобы почувствовать себя владычицей морскою, оказалась у разбитого корыта.

Но стоп! Стоп, думаю себе — что-то тут не так. Утильсбор изначально вводился с целью ускорить уничтожение старого автопарка и улучшить экологическую обстановку. Кроме того, он подразумевал поддержку производителей, организовавших сборку автомобилей в России, поскольку государство возвращало средства тем, кто достигал определенного уровня локализации.

Понятно, что в конце концов утильсбор выродился в дополнительный налог, регулирующий импортные потоки, но зачем же так откровенно, на государственном уровне? Давайте обдерем как липку китайских экспортеров и отдадим все АВТОВАЗу. Или что, есть другие кандидаты на роль доноров и реципиентов?

Фото globallookpress.com

ЕЖ — ПТИЦА ГОРДАЯ

В конце концов, какое нам дело до чужих проблем? Главное, что наши производители получат постоянный приток финансов: «Мы будем создавать такие мини-консорциумы между несколькими игроками и софинансировать их расходы на создание платформы», — продолжил развивать свою мысль Антон Алиханов.

Теперь подробнее о том, какие именно платформы имеет в виду Минпромторг, на что он собирается потратить средства, полученные от постоянно растущего утильсбора (который, замечу, в конечном итоге будем все равно компенсировать мы, потребители). Издание «За рулем» цитирует директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексея Матушанского:

— По автопрому мы закладываем разработку собственной модульной платформы в гольф-классе, среднем и бизнес-классе. Головную роль в этом процессе будет играть НАМИ. Задача стоит по унификации компонентной базы для этой платформы. Ставку мы при этом делаем на платформу для последовательного гибрида и для электромобилей...

Опять электромобили, будь они неладны. Все-таки наши чиновники напоминают о поговорке: «Еж — птица гордая, пока не пнешь — не полетит». Беда в том, что свободной волей к изменению траектории в неуправляемом полете ни еж, ни чиновники не обладают. Они летят туда, куда были посланы исходным пинком. То есть, по направлению к «зеленой экономике», как было указано либералами-глобалистами, когда их прожекты не казались еще столь откровенно безумными, каковыми они выглядят сейчас.