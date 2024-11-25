29

Отнять и поделить: деньги китайских автостроителей отдадут российским

Но только для того, чтобы «родить» собственный электромобиль

Минпромторг планирует направлять средства, полученные от утильсбора, российским автозаводам. Вот такое неожиданное заявление сделал недавно глава министерства Антон Алиханов. Портал «АвтоВвзгляд» привык, конечно, к экстравагантным выступлениям его предшественника Дениса Мантурова, но восторга от того, что преемник намерен продолжать традицию, не испытывает.

Поделиться
Автор
Ефим Розкин

Изображение Отнять и поделить: деньги китайских автостроителей отдадут российским

Агентство ТАСС цитирует министра промышленности и торговли Российской Федерации, назначенного на свой пост каких-то полгода назад:

— У нас те средства, которые мы зарабатываем на утилизационном сборе, в том числе будут направляться на разработку собственных отечественных платформ автомобилей. Мы должны уходить от просто сборки, пусть и углубленной, локализованной какой-то, к тому, что вся конструкторская документация, все знание, понимание производства всех деталей должно быть нам понятно. Мы должны быть обладателями конструкторской документации, всего ноу-хау, — заявил чиновник.

ДОНОРЫ И РЕЦИПИЕНТЫ

Восторг рвется из груди, ладони горят от неудержимого желания огласить окрестности бурными продолжительными аплодисментами. Наконец-то к отраслевым боссам пришло четкое видение того, где собака порылась! Вот г-н Алиханов прямо указывает на след, оставленный этим милым животным: «Мы не должны повторить тех ошибок, которые были допущены во взаимодействии с западниками. Не должно быть возможности просто повернуть ключ, выключить рубильник и уйти».

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Наконец-то до горних высей российской автовласти донеслись горестные стоны экспертов портала «АвтоВзгляд», и она, власть, им вняла.

Наконец-то где-то там, на властном Олимпе осознали всю гибельность пути, по которой отечественная автомобильная промышленность шла последние десятилетия, став сперва хозяйкой новой избы, затем столбовой дворянкой, потом вольною царицей. Правда, в результате вместо того, чтобы почувствовать себя владычицей морскою, оказалась у разбитого корыта.

Но стоп! Стоп, думаю себе — что-то тут не так. Утильсбор изначально вводился с целью ускорить уничтожение старого автопарка и улучшить экологическую обстановку. Кроме того, он подразумевал поддержку производителей, организовавших сборку автомобилей в России, поскольку государство возвращало средства тем, кто достигал определенного уровня локализации.

Понятно, что в конце концов утильсбор выродился в дополнительный налог, регулирующий импортные потоки, но зачем же так откровенно, на государственном уровне? Давайте обдерем как липку китайских экспортеров и отдадим все АВТОВАЗу. Или что, есть другие кандидаты на роль доноров и реципиентов?

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

ЕЖ — ПТИЦА ГОРДАЯ

В конце концов, какое нам дело до чужих проблем? Главное, что наши производители получат постоянный приток финансов: «Мы будем создавать такие мини-консорциумы между несколькими игроками и софинансировать их расходы на создание платформы», — продолжил развивать свою мысль Антон Алиханов.

Теперь подробнее о том, какие именно платформы имеет в виду Минпромторг, на что он собирается потратить средства, полученные от постоянно растущего утильсбора (который, замечу, в конечном итоге будем все равно компенсировать мы, потребители). Издание «За рулем» цитирует директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексея Матушанского:

— По автопрому мы закладываем разработку собственной модульной платформы в гольф-классе, среднем и бизнес-классе. Головную роль в этом процессе будет играть НАМИ. Задача стоит по унификации компонентной базы для этой платформы. Ставку мы при этом делаем на платформу для последовательного гибрида и для электромобилей...

Опять электромобили, будь они неладны. Все-таки наши чиновники напоминают о поговорке: «Еж — птица гордая, пока не пнешь — не полетит». Беда в том, что свободной волей к изменению траектории в неуправляемом полете ни еж, ни чиновники не обладают. Они летят туда, куда были посланы исходным пинком. То есть, по направлению к «зеленой экономике», как было указано либералами-глобалистами, когда их прожекты не казались еще столь откровенно безумными, каковыми они выглядят сейчас.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует