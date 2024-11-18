Китайская грамота: КНР не хочет делиться с РФ секретами производства и ремонта авто

Обязать иностранных производителей и импортеров автомобилей открыть каталоги запчастей и ремонтно-эксплуатационные электронные базы для российских автосервисов предложил Правительству РФ Комитет по регламенту Совета Федерации. Инициатива объясняется тем, что у отечественных автодилеров, СТО и собственно владельцев иномарок, а речь, как мы все понимаем, идет по большей части о китайских машинах, есть серьезные трудности с получением информации, необходимой для ремонта/обслуживания транспортных средств. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, поможет ли эта инициатива моторизованным россиянам.

Проблема с каталогами, и прежде всего это касается китайских запчастей, действительно есть, признает вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин:

— Владельцы «поднебесных» ТС, конечно, мучаются и становятся «заложниками» дилеров, которые хоть как-то могут освоить это направление. Не как все нормальные автовладельцы — взять и заказать себе вместо оригинальных тормозных колодок аналог, «пошарив» по каталогам. С «китайцами» такой номер чаще всего не проходит, — отмечает эксперт.

В свою очередь, глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов предъявляет к новой инициативе сразу две претензии. В частности, он подозревает, что ее реализация приведет к существенному ухудшению качества обслуживания потребителей. Кроме того, надо понимать, что требование о раскрытии соответствующей информации — не только и даже не столько про автосервис, сколько в целом про наш автопром.

Фото globallookpress.com

— Независимые автосервисы в подавляющем большинстве обслуживают любые марки машин, но выполнить требования производителей к качеству организации и выполнения работ они физически не могут, — комментирует ситуацию г-н Жигалов. — У официальных дилеров есть доступ к технологиям ремонта в полном объеме. Одновременно они несут инвестиционную нагрузку для соответствия заданных автопроизводителем стандартов: закупают диагностическое оборудование, специальный инструмент и оригинальные запчасти, выделяют сотрудников для контроля качества работ, регулярно обучают персонал и многое другое.

Обычные СТО, требуя доступа к данным, нести эти расходы не хотят. И получение ими такого доступа приведет к обострению ценовой конкуренции и, как следствие, снижению качества обслуживания, — категоричен собеседник портала «АвтоВзгляд».

Также Жигалов замечает, что требование доступа к технической документации только от поставщиков иностранных авто в нынешней ситуации выглядит как инициатива, явно нацеленная против китайских инвесторов. Но тогда надо определиться — или бороться с ними, или создавать условия для инвестиций и локализации производства. Да и сама инициатива законодателей, по мнению Шапарина, совершенно утопична. Он не верит, что эта затея принесет ожидаемый результат.

— Ну, дадут они какие-то технические каталоги на китайском. И «пользуйтесь, ребята, все у вас будет хорошо». Ясно, что нам никакой пользы от этого нет. А полноценную техническую документацию, которая позволит в случае ухода брендов наладить их сборку в России, ясное дело, никто не даст. Китайцы слишком хорошо знают, как правильно копировать автомобили, — рассуждает эксперт и делает вывод, что озвученная сенаторами идея не имеет шансов на реализацию.

Фото freepik.com

То есть возникает парадоксальная ситуация. С одной стороны, есть проблема с доступностью запчастей и наличием читаемых каталогов по китайским авто. Понятно, что не у всех владельцев и не всегда есть возможность обращаться за помощью в обслуживании авто к официальному дилеру.

С другой, поставщики из КНР — важные для российского рынка партнеры, и требование раскрывать информацию об их машинах может быть воспринято ими как давление. Они просто не заинтересованы в раскрытии важной технической информации.

Но главное в том, что инициативу законодателей по разным соображениям одновременно критикуют специалисты из разных «станов» автомобильного сообщества, поэтому у этой затеи мало шансов на реализацию.

Видимо, российским сервисменам предстоит выучить китайский, а нашим автостроителям самостоятельно разрабатывать и новые модели автомобилей, и необходимое оборудование для их производства. Однако даже разработать собственную современную единую модульную автомобильную платформу они, увы, не могут, как, впрочем, и свой двигатель.