Возвращение SsangYong, реинкарнация JAC, приколы «Автодора» и новые штрафы ГИБДД: итоги недели

АВТОВАЗ объявил дату начала продаж новейшей LADA Aura, дилеры раскрыли цены кроссовера «Москвич 8», а также автомобилей марки KGM (то есть бывшей SsangYong), китайцы готовят россиянам обновленные Omoda C5 и FAW Bestune B70, а власти — ощутимое повышение штрафов за нарушения ПДД. Об этих и других главных событиях недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов поставил точку в спорах о том, когда же «бизнес-седан» LADA Aura поступит в шоу-румы дилеров. Так, по его словам, продажи новинки стартуют в начале декабря. В первую очередь автомобили появятся в автосалонах Москвы и Санкт-Петербурга, а уже потом доберутся до остальных городов.

Что же касается другой отечественной новинки — кроссовера «Москвич 8» — тот тут «официальных» сроков запуска по-прежнему нет. Зато уже есть цены: по словам дилеров, семиместный SUV будет стоить от 2,8 до 3 млн рублей. «Слили» они прайсы и на автомобили возрожденной марки SsangYong. За самый дешевый кроссовер KGM (теперь бренд называется так) попросят в РФ от 3,5 млн.

Тем же, кто не готов серьезно переплачивать за «корею», возможно, будет интересно узнать, что в шоу-румы дилеров начали поступать обновленные кроссоверы Omoda C5. На момент записи нашего видеодайджеста цен еще не было, но теперь они известны: паркетник в базовом исполнении подорожал после фейслифтинга на 200 тысяч рублей. Продажи должны начаться со дня на день.

Напомнил о себе на этой неделе и другой китайский автобренд — JAC. Компания провела в России целое мероприятие, приуроченное к юбилею марки (ей исполнилось 60 лет). А заодно — рассказала о планах на ближайшее будущее. Так, в 2025-м бренд выведет на наш рынок дизельный пикап T9, новый внедорожник, построенный на базе этого самого пикапа, а также минивэн, бюджетный кроссовер и, возможно, субкомпактный электрокар.

А теперь — к увеличению штрафов за нарушения ПДД. С такой инициативой, как ни странно, выступил Минфин. И если его идею поддержат, то поправки могут вступить в силу уже с 1 января. И тогда, например, за непристегнутый ремень мы будем платить уже не тысячу рублей, а полторы. За езду в состоянии алкогольного опьянения — не 30 тысяч, а 45. Изменят при этом и правила предоставления скидки.

Есть новости и с платных дорог. На днях стало известно, что в столице появится еще три «платки»: от «Войковской» до Москва-Сити, от Севастопольского проспекта до улицы Трофимова и от Живописной до улицы Свободы. Их строительство обойдется более чем в 230 млрд рублей. Но когда новые дороги «поедут», пока непонятно.

А все подробности об этих и других самых важных «автомобильных» событиях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.