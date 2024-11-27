Немецкий провал: некогда лучший автопром мира может не дождаться отмены санкций

Автопром — крайне прибыльная, но очень хрупкая в своем устройстве отрасль промышленности. Сотни смежных предприятий, сложная логистика и высокая зависимость от внешних факторов гарантируют трудности и дороговизну развития, а так же чрезвычайно высокие риски потерь и, как итог, полной деградации. Или последующего жалкого существования, пародии на великое прошлое. Кстати, речь не про российское автостроение, а про немецкое. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Еще пять лет назад автомобильная промышленность ФРГ была примером для подражания, абсолютным эталоном и несбыточным горизонтом не только для российских коллег по цеху, но и для китайских, корейских, американских, а так же любых других во всем мире.

Автомобили делают в Германии, а стиральные машинки — в Японии, помните? Немецкий автомобиль — лучший, и точка. Кстати, про «и точка» тогда не было столь популярным выражением. То ли дело — сегодня. Сегодня вообще много чего поменялось. В том числе — и немецкий автопром.

Всех поклонников «мира, основанного на правилах», в самое сердце поразила публикация культового от собственной «независимости» трудового листка немецкого образа жизни газеты Bild, намедни выкатившей бронебойную статистику «успехов» ключевой отрасли Германии — автомобилестроения.

Итак, барабанная дробь, достижения грандов, от которых скупая слеза течет даже у фанатов авто с правым рулем: снижение прибыли показали все немецкие автоконцерны. Но это полбеды, как говорится, дьявол кроется в цифрах отчетности по третьему кварталу: Mercedes «припал» на 54%, VW — на 64%, BMW — на 84%, Audi — на 91%.

Фото globallookpress.com

На автомобильной площадке в Эссене стоит около 6000 новых машин, для которых не могут найти покупателя. Некоторые томятся тут по году. Если в цифрах — 300 000 000 евро гниют под дождем. Сотрудники CAT Automobillogistik, которой принадлежит парковка, признаются, что подобного не видели никогда, хотя работают на предприятии десятилетиями.

Во-первых, это прекрасная оценка никому не нужного и малообъемного российского рынка, о котором в подобных тонах высказывались импортеры десятилетиями. Третий год к ряду выясняется, что очень даже нужного — спросите у китайцев. Во-вторых, нарушение старых (в некоторых случаях — вековечных) договоров, всегда больно бьют по карме, а карма — по карману.

Странно, что немецкие чиновники забыли и помогли забыть предпринимателям о такой простой истине. Ну и, наконец, в-третьих, стоит вспомнить великое правило любого производства: цену делает объем. Снижение количества сходящих с конвейера автомобилей автоматически повышает себестоимость каждого, что делает машину недоступной и приводит к снижению спроса. Далее снова идет снижение выпуска и повышение цены. И снова пересчет. Змея укусила себя за хвост.

Текущая череда событий легко может разомкнуться лишь при одном условии: откроется новый-старый рынок, потребляющий изрядную долю высококачественной и дорогой продукции, дурно торгующийся и в массе не знающий цену деньгам. Богатый, проще говоря. Такой в непосредственной близости от Старого Света имеется, но до его открытия доживут «не только лишь все». Особенно, с такими-то «успехами».