Доигрались: почему крах европейского автопрома опасен для всей экономики ЕС

Автопром стран Европейского союза уже не просто стагнирует, а впадает в глубокую рецессию. Чем это может аукнуться всей экономике Старого Света, порталу «АвтоВзгляд» рассказали специалисты.

Сразу заметим, что перманентная остановка европейских автопроизводств приобрела характер печальной тенденции еще пару лет назад. А в эти осенние дни в Италии забастовали сотрудники предприятий международного концерна Stellantis, который в течение ноября планирует остановить три завода в стране.

И вот уже в Риме прошла масштабная манифестация работников автопрома. В самой компании, объясняя свое решение, указывают на жесткие рыночные условия. Так, консолидированные отгрузки Stellantis в дилерские сети и корпоративным покупателям в III квартале сократились на 20% относительно июля-сентября 2023 года.

При этом проблемы наблюдаются не только в итальянском автопроме. Так, немецкая Audi объявила о вынужденном решении закрыть свой завод по выпуску электромобилей в Бельгии. На мощностях в Брюсселе собирают семейство электрических кроссоверов Q8 e-tron, которому не удалось завоевать популярность у покупателей.

Фото globallookpress.com

Компания пыталась найти для фабрики другое применение, но так и не смогла. Без работы рискуют остаться свыше 3000 человек. Некоторые европейские наблюдатели уповают на приход сюда какого-либо китайского инвестора. Ведь компаниям из КНР нужно обходить таможенные пошлины, которые вводят для них власти ЕС. То есть им необходимо локализовываться в Европе.

Однако захотят ли восточные товарищи прийти в европейский автопром в массовом порядке (или вписаться в конкретные проекты наподобие бельгийского завода Audi), большой вопрос, замечает профессор кафедры Европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

Дело в том, что в Европе постепенно усиливается экономический спад, поясняет эксперт. Инвестиционная активность в целом сокращается, а производственные издержки растут. Этот процесс начался несколько лет назад, а жесткая санкционная конфронтация с Россией лишь усугубила ситуацию.

Сейчас наблюдается постепенная переориентация европейских компаний обрабатывающей промышленности на другие регионы. Проще говоря, многие просто переезжают, преимущественно в США и Китай.

Фото globallookpress.com

— В ЕС в текущих условиях нет возможности сохранять прежние стандарты по зарплатам и соцпакетам. Даже некоторые нормы трудовых кодексов пересматриваются для сокращения издержек. На этих непопулярных мерах бизнесу действительно удалось продержаться некоторое время. Но после пандемии коронавируса стали возникать проблемы, которые сейчас усугубились решениями властей ЕС.

И в обозримой перспективе ничего не изменится. Поэтому закрытие европейских автогигантов можно рассматривать как символ крушения системы общего рынка и политического влияния ЕС, — комментирует ситуацию г-жа Еремина.

С этим утверждением соглашается и доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев:

— Не надо забывать, что автомобильная промышленность мультипликативно завязана на очень многие смежные отрасли, — поясняет он. — А европейский автопром в самом деле пребывает сейчас в серьезном кризисе. Но если «валится» он, то за ним начинаются проблемы в других сферах — в металлургии и металлообработке, производстве пластика и резин, в электронике.

И чтобы гарантировать ЕС от промышленного заката в нынешнем его положении, потребуется массовый приход инвесторов из других регионов, а не одной-двух китайских компаний. Однако рассчитывать на такой сценарий при существующих тенденциях в европейской экономике не приходится, — полагает наш эксперт.