Конечная станция: почему 2025 год может стать последним для Nissan

Глобальные трудности испытывает не только немецкий, но и японский автопром: одна из крупнейших компаний Страны восходящего солнца, Nissan, может поставить в своей истории точку уже в следующем году! Оказывается, у бренда огромные сложности, которые на данный момент являются нерешаемыми, если не сказать — фатальными. Как и почему популярнейший бренд мог оказаться в шкуре выживающего, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Бабахнуло — так бабахнуло! Вестник вселенского счастья и межконтинентальной радости, носитель демократии и рукопожатная по обе стороны океана брошюра демократии Financial Times поделилась инсайдерской информацией о мощном подъеме японской экономики: Nissan готовится отойти в мир иной. Неуказанный собеседник редакции сообщил, что автопроизводитель в самые сжатые сроки должен будет найти мощного инвестора, который согласиться вложить миллиарды ради спасения бренда. На все про все — год. Максимум — 14 месяцев.

Получив целый восемь медалей за поддержку мерзопакостного ЛГБТ-сообщества, Nissan отныне является балластом для Renault, которая активно сокращает свой японский портфель и всячески намекает, что самураи должны справляться со своими проблемами самостоятельно. Дружба — дружбой, а денежки — врозь.

У французов своих проблем хватает, так что настало время рубить узлы и сбрасывать якоря. В частности, идут разговоры о реструктуризации «Ниссан» при участии «Хонды». Что будет с множеством соплатформенных моделей, наструганных в последние годы в несчетном количестве — остается только гадать, причем позитивных ответов в этом тесте не будет.

Фото globallookpress.com

Среди причин такого внезапного пике, как ни странно, называют давление китайских автомобильных брендов, а также волатильность американского рынка после избрания г-на Трампа Президентом США.

Иными словами, инвесторы не верят в перспективы Nissan в Америке. В Старом Свете, где бренд имел достаточно сильные позиции, так же наблюдается масштабное падение спроса на автомобили, а в стабильной и растущей Юго-Восточной Азии Nissan давно проиграл конкуренцию соплеменникам из Mitsubishi и Toyota.

Ну а в России, где был и завод, и преданные поклонники, готовые платить за машины и обслуживание, бренд решил не задерживаться по политическим причинам, полностью покинув рынок. Те же Mitsubishi, Toyota, Mazda, Suzuki, Honda и Subaru, напомним, деятельность продолжают, несмотря на запрет продажи новых ТС.

Вывод из всего вышеописанного стоит сделать простой: как только бизнес начинает вовлекаться в политические процессы — случаются проблемы. Пока за это платят — прожить можно. Именно прожить, а не развиваться и зарабатывать. Как только дотации заканчиваются — идут банкротства. И все заигрывания с электромобилями, модными явлениями и другими крайне временными процессами ситуацию никогда не спасали и сейчас не спасут. Не ходите, дети, в политику гулять.