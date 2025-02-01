LADA Vesta с китайской МКП, скидки на «электрички» и новый штраф ГИБДД: итоги недели

Чем запомнилась последняя неделя января? Рыночной премьерой кроссовера Avatr 11, анонсами внедорожника Tank 400 и электрического Geely EX5, запуском новых дорожных камер в Москве (да-да, скоро начнут применять еще один штраф) и рядом известий с заводских полей: в том числе от АВТОВАЗа, «Соллерса» и «Моторинвеста». А все подробности — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».

АВТОВАЗ выпустил первую партию LADA Vesta с новой механической коробкой передач. И это действительно важное событие, поскольку прежде у серийных тольяттинских авто не было ручной трансмиссии на шесть ступеней. А еще представители отечественного автогиганта обозначили примерные сроки начала продаж внедорожника LADA Niva Sport. Предсерийная сборка машин уже началась, сейчас на заводе формируют прайс-листы.

А что происходит на других площадках? В Ульяновске запустили производство пикапов Sollers ST6 и ST8. На конвейер липецкого «Моторинвеста» встали гибридные Voyah: кроссовер Free и минивэн Dream. Кроме того, на этой неделе стало известно, что на белорусском заводе «БелДжи» скоро «пропишется» седан Geely Preface. А еще вопрос локализации активно изучает марка Bestune, более известная как FAW.

Перейдем от автопрома к авторынку. И здесь главной новостью, пожалуй, стал «официальный» запуск электрического кроссовера Avatr 11. Его предложили в трех вариантах исполнения, которые отличаются емкостью батареи, типом привода, количеством посадочных мест, оснащением и, разумеется, ценой. А еще о своем намерении выйти в «зеленый» сегмент российского рынка заявила Geely — она привезет к нам кроссовер EX5.

С анонсом очередной новинки выступил на этой неделе и Tank, который вот-вот откроет в РФ продажи внедорожника с индексом 400. Этот рамник будет оснащаться бензиновым мотором на 245 сил, 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Комплектаций для российского рынка предусмотрено две, цены на них уже объявлены.

А напоследок новость о том, что в Москве начинаются испытания новых дорожных камер «Эфир», которые посредством четырех микрофонов измеряют уровень шума автомобилей и мотоциклов. Зачем они понадобились, вы наверняка уже поняли — чтобы штрафовать любителей громкого выхлопа или орущей на всю улицу музыки...

А подробнее об этих и других самых главных автомобильных событиях последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.