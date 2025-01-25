Денежный удар по Китаю: Трамп вводит заградительные пошлины на импортные авто

Дональд Трамп, не успев занять еще не остывшее после Джо Байдена президентское кресло, начал штамповать указы и законы в товарных количествах. Заскучал, бывает. Однако некоторые из его «инноваций» рискуют крепко изменить промышленный ландшафт и ударят по самым разным отраслям экономики по всему миру. В том числе — по автопрому. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Чтобы сделать США «great again», переименовать несколько географических объектов и надеть красную кепку — мало: предстоит вернуть на американскую землю промышленность, которая долгие годы успешно перетекала за границу. Еще в середине 90-ых многие промышленники в США осознали, что инвестировать в ценные бумаги куда выгоднее, чем производить.

И поэтому выкачивали прибыль из своих компаний и размещали капиталы на бирже. Хозяева получали сверхприбыли, а работники — увольнение. Сейчас Трампу предстоит перевернуть песочные часы и целые сектора американской экономики вспять. Рабочие места нужны.

Но тут есть проблемка: высокая себестоимость продукции, созданной в США, не может конкурировать с более дешевой, которая завозится кораблями со всего мира. Следовательно, нужно сделать импорт настолько дорогим, чтобы покупатель, считающий деньги, выбирал американское. А как это сделать? Правильно, ввести заградительные пошлины.

Фото globallookpress.com

Отныне поставлять товары в США — привилегия, так что извольте сначала заплатить. Руководствуясь этой вполне осязаемой логикой, Дональд Трамп заявил, что для всех изделий из стран БРИКС он уже запланировал таможенные пошлины в размере 100%. Читай, цена удвоится. А кто у нас главный производитель и поставщик всего и вся в БРИКС? Как вам такое, мистер Си?

Да товары просто не выгодно поставлять! Мелочь какая, ширпотреб, конечно, просочится обходными путями, но что-то крупное и централизованное — уже нет. А деньги делаются не на пластиковых тазах и футболках, а на сложном высокотехнологичном оборудовании, одним из венцов которого является автомобиль. Выходит, китайским автомобилям, особенно, электромобилям, вход в Штаты закрыт?

Крупнейший автомобильный рынок — все? Европа, напомним, тоже не горит желанием и сопротивляется «поднебесной» экспансии, а Россия просто не в состоянии переварить такой объем: уже сейчас машин из КНР у нас слишком много. Латинская Америка — бедна, беднее — только Африка.

Но и там сверхсовременные машины не востребованы, а требуются простые и ремонтопригодные. LADA, например, имеет все шансы, не даром же испокон веков поставляется на «Черный континент». Юго-Восточная Азия? На нее у Дональда Трампа тоже есть виды — рынок растущий и привлекательный, финансово целесообразный для завоевания. Вывод напрашивается сам собой.

Фото globallookpress.com

Многие конвейеры сократят выпуск продукции, повышая при этом цену за единицу, чем еще больше снизят спрос. И так — до полного закрытия. Внутренний рынок Китая могуч, надежно скрыт пошлинами, но и он не в состоянии переварить такие объемы. Китайским автопроизводителям придется затягивать пояса.

А это — удар по индустрии запчастей, удар по различным производителям масел и многому-многому другому. В целом — по серьезнейшему сектору экономики. Как аукнется? Сильно. Многие просто не смогут обслужить свою машину, не то, что купить новую. Но Дональд Трамп настроен на войну. Пока — экономическую. Пока.