В то время, как за океаном, пусть и в завиральной форме, начали задумываться о прекращении конфронтации с Россией, европейцы продолжают углублять конфликт. Отдельные несознательные автоконцерны снова бегут впереди санкционного паровоза: Volkswagen, по данным ЕГРЮЛ, избавился от последнего своего российского актива -банка ООО «Фольксваген банк Рус».

Иными словами, VW вовсю демонстрирует полную лояльность европейской бюрократии, с азартом наступая на все имеющиеся мозоли. Он одержал очередную победу над собой, поставив жирную точку в присутствии на российском рынке, который приносил когда-то ему неплохой доход,

А между тем, дела второго автопроизводителя мира совсем не блестящи. Вот уже полгода между руководством концерна и профсоюзом IG Metall длится конфликт, в основе которого лежит катастрофическая недозагрузка производственных мощностей бренда. Впрочем, портал «АвтоВзгляд» эта коллизия интересует не как рабочие споры, а исключительно как иллюстрация глубины пропасти, в которую свалился и VW, и весь немецкий автопром.

НУЖНЫНЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ, НУЖНЫ ДЕШЕВЫЕ

Недопонимание между руководством концерна и рабочими возникло, когда первыми было решено закрыть три или четыре завода, что возмутило вторых. После долгих препирательств был достигнут компромисс. Стороны согласились прекратить в 2025 году производство на заводе в Дрездене, где работают 300 человек, а в 2027 году — в Оснабрюке, где заняты около 2300 человек. Одна линия будет остановлена на заводе в Цвиккау, отведенном под выпуск электромобилей, и две — в Вольфсбурге.

Фото globallookpress.com

Инвесторы и аналитики сомневаются в том, что концерн в состоянии выполнить условия сделки. Они считают, что VW допустил массу просчетов, которые следует исправить в первую очередь. Среди них — слишком сложная и неэффективная структура управления предприятием, ошибочные инвестиции в электромобили, снижение доходов от поставок из Китая и засилье бюрократизма в Германии, парализующего хозяйственную деятельность.

Среди всего этого бла-бла-бла есть лишь один конкретный пункт, который хорошо известен и финансистам, и профсоюзным боссам. Это — нерентабельный, но политически детерминированный выпуск дорогих по определению и неконкурентоспособных по факту электромобилей. «Премиальные издержки и мобильность для всех несовместимы.

Это касается, в частности, наших немецких заводов, которые в настоящее время производят большинство наших электромобилей", — с горечью констатирует финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц.

«Мы призываем Volkswagen выпускать больше моделей, которые могут себе позволить обычные потребители — дешевый электромобиль или дешевый двигатель внутреннего сгорания, не вредящий окружающей среде», — продолжает ту же мысль Стефан Солдански, представитель профсоюза в немецком городе Оснабрюк, где расположен один из самых недогруженных заводов VW, работающий примерно на 30% своей мощности.

Фото globallookpress.com

«ВЕСЕЛО СХОЖУ Я В МОГИЛУ»

Обзор Reuters показывает, что VW, возможно, находится не в самом худшем положении. Загрузка мощностей заводов, производящих легковые автомобили, в среднем по Европе составила в 2023 году 60% — на 10% ниже, чем в 2019-м.

Надо заметить, что минимальным уровнем рентабельности считается 70% загрузки предприятия.

Французский Renault сократил тысячи рабочих мест в рамках кампании по оптимизации расходов на €3 млрд, запущенной в 2021 году. Итальянский Stellantis выставил за ворота почти 20 000 рабочих в Европе за период с 2021 года до конца 2024 года.

Американский Ford уже сократил 5400 рабочих мест в Европе и планирует дальнейшую реструктуризацию, в том числе остановку заводе в немецком Саарлуи. Компания Michelin остановила один завод в Ла-Рош-сюр-Йон и два — в Шоле и Ванне из-за «ухудшения конкурентоспособности Европы». В настоящее время она готовится закрыть еще два предприятия в ФРГ.

Фото globallookpress.com

Между тем, «агент Дональд» в ближайшее время позаботится о том, чтобы еще больше усложнить жизнь европейцам. Намедни он заявил о новых пошлинах на товары из ЕС: «Мы приняли решение и скоро его объявим. В целом это будет 25%, и это затронет автомобили и все остальное».

Естественно, что в таких условиях самое разумное — продолжать поддерживать санкции в отношении России и вливать все новые средства в выпуск электромобилей. «Колесо истории крутят дураки и мошенники. Они правят миром».