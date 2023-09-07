Удивительный дальнобойщик: чем гибридный кроссовер Forthing T5 EVO HEV поразит россиян

Фото производителя.
Российская компания Ixen Motors Rus начала поиск покупателей для среднеразмерного кроссовера Forthing T5 EVO HEV (новый для России бренд принадлежит китайскому гиганту Dongfeng). И сразу заметим, что запас хода гибрида — более тысячи километров на одной заправке+зарядке — обещает новинке нешуточный интерес со стороны отечественных автолюбителей.
Илья Фишер

Forthing T5 EVO HEV стоимостью 3 800 000 рублей уже в России и готов к старту продаж. Внешность новичка по нынешним меркам актуальна до предела — в облике есть что-то неуловимо напоминающее и кроссоверы Porsche, и SUV от Infiniti. Однако, повторимся, изюминка этого автомобиля в его характеристиках.

С полностью заряженной батареей (емкостью 2 кВт⋅ч) и заправленным под горлышко 55-литровым баком бензина он способен преодолеть порядка 1160 километров. Разгон до 100 км/ч — чуть более 8 секунд. Расход топлива — 5,3 л/100 км. «Фишка» кроссовера — его силовая установка. Это традиционный гибрид с батареей малой емкости, для пополнения заряда которой мощные электрозаправочные станции не требуются.

Подобная схема — на сегодня идеальный вариант для регионов, где зарядная инфраструктура для подключаемых гибридов и электрокаров хромает или отсутствует вовсе. То есть для нас. А обеспечивают подвижность T5 EVO HEV 1,5-литровый турбомотор мощностью 170 л. с., работающий в тандеме со 177-сильным электродвигателем.

Фото производителя.

Габариты машины при колесной базе 2715 мм составляют 4595х1860х1690 мм. И это, кстати сказать, на 95 мм длиннее, 18 мм шире и 15 мм ниже, чем популярного у нас Chery Tiggo 7 Pro Max. У кроссовера имеется и уже известная нам традиционная бензиновая версия T5 EVO, но гибрид выглядит интереснее.

Особенно в салоне, где в глаза бросаются зеленые спортивные акценты на сиденьях, дверных картах, центральной консоли и дефлекторах обдува. За управление отвечает кластер в составе приборной панели и сенсорного экрана, каждый диагональю 10,25 дюйма. На центральном тоннеле привлекает внимание «хрустальный» селектор трансмиссии.

Российский дистрибьютор, который пока, минуя столицы, сконцентрирован на развитии региональной сети, в следующем году намерен продать порядка 2000 гибридов. Цена в 3 800 000 рублей за почти 350-сильный кроссовер с дальнобойным арсеналом может вполне этому способствовать.

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7 сентября 2023
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