Удивительный дальнобойщик: чем гибридный кроссовер Forthing T5 EVO HEV поразит россиян

Forthing T5 EVO HEV стоимостью 3 800 000 рублей уже в России и готов к старту продаж. Внешность новичка по нынешним меркам актуальна до предела — в облике есть что-то неуловимо напоминающее и кроссоверы Porsche, и SUV от Infiniti. Однако, повторимся, изюминка этого автомобиля в его характеристиках.

С полностью заряженной батареей (емкостью 2 кВт⋅ч) и заправленным под горлышко 55-литровым баком бензина он способен преодолеть порядка 1160 километров. Разгон до 100 км/ч — чуть более 8 секунд. Расход топлива — 5,3 л/100 км. «Фишка» кроссовера — его силовая установка. Это традиционный гибрид с батареей малой емкости, для пополнения заряда которой мощные электрозаправочные станции не требуются.

Подобная схема — на сегодня идеальный вариант для регионов, где зарядная инфраструктура для подключаемых гибридов и электрокаров хромает или отсутствует вовсе. То есть для нас. А обеспечивают подвижность T5 EVO HEV 1,5-литровый турбомотор мощностью 170 л. с., работающий в тандеме со 177-сильным электродвигателем.