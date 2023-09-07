Удивительный дальнобойщик: чем гибридный кроссовер Forthing T5 EVO HEV поразит россиян

Forthing T5 EVO HEV стоимостью 3 800 000 рублей уже в России и готов к старту продаж. Внешность новичка по нынешним меркам актуальна до предела — в облике есть что-то неуловимо напоминающее и кроссоверы Porsche, и SUV от Infiniti. Однако, повторимся, изюминка этого автомобиля в его характеристиках.
С полностью заряженной батареей (емкостью 2 кВт⋅ч) и заправленным под горлышко 55-литровым баком бензина он способен преодолеть порядка 1160 километров. Разгон до 100 км/ч — чуть более 8 секунд. Расход топлива — 5,3 л/100 км. «Фишка» кроссовера — его силовая установка. Это традиционный гибрид с батареей малой емкости, для пополнения заряда которой мощные электрозаправочные станции не требуются.
Подобная схема — на сегодня идеальный вариант для регионов, где зарядная инфраструктура для подключаемых гибридов и электрокаров хромает или отсутствует вовсе. То есть для нас. А обеспечивают подвижность T5 EVO HEV 1,5-литровый турбомотор мощностью 170 л. с., работающий в тандеме со 177-сильным электродвигателем.
Габариты машины при колесной базе 2715 мм составляют 4595х1860х1690 мм. И это, кстати сказать, на 95 мм длиннее, 18 мм шире и 15 мм ниже, чем популярного у нас Chery Tiggo 7 Pro Max. У кроссовера имеется и уже известная нам традиционная бензиновая версия T5 EVO, но гибрид выглядит интереснее.
Особенно в салоне, где в глаза бросаются зеленые спортивные акценты на сиденьях, дверных картах, центральной консоли и дефлекторах обдува. За управление отвечает кластер в составе приборной панели и сенсорного экрана, каждый диагональю 10,25 дюйма. На центральном тоннеле привлекает внимание «хрустальный» селектор трансмиссии.
Российский дистрибьютор, который пока, минуя столицы, сконцентрирован на развитии региональной сети, в следующем году намерен продать порядка 2000 гибридов. Цена в 3 800 000 рублей за почти 350-сильный кроссовер с дальнобойным арсеналом может вполне этому способствовать.