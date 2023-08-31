«Чернобыль» на колесах: почему нельзя покупать гибридный автомобиль

Главным преимуществом гибридов называется их волшебная экономичность. Производители заявляют потребление на уровне 3,5 л и даже 1,5 л того же бензина на 100 км пробега. Но чудес не бывает.

Фокусы с экономичностью

Чтобы столкнуть машину определенной массы с места необходимо одинаковое количество энергии, независимо от того, гибрид это или нет. Энергию можно получить из топлива или из розетки. Поэтому Plug-In гибрид будет выигрывать у бензиновых машин в потреблении только если водитель станет кормить его электричеством по проводам.

Но в российских городах не так много зарядных станций. Тянуть «переноску» с 11 этажа неудобно, а делать розетку в подъезде не позволят соседи. Да и кому придет в голову после трудового дня с кучей сумок из супермаркета возиться полчаса с проводами? Люди бросают машину у подъезда и бегут домой к детям. Тем самым, шансы гибрида и ДВС выравниваются.

150 кг балласта

Вторым преимуществом гибрида называется более высокий КПД силовой установки. Примерно 5—7% энергии удается сохранить в батареях при рекуперации. Но эта прибавка оказывается полезной только в ограниченном ряде случаев. К примеру, электричество пригодится для поездок в пробках. Но при полностью заряженной батарее запаса энергии хватает от силы на 15—20 минут, а затем «карета» превращается в «тыкву», то есть гибрид становится обычным автомобилем. Вся нагрузка приходится на его бензиновый агрегат, а динамические характеристики незаряженного гибридов заметно хуже, чем у обычных машин.