Долой «антиавтомобильную» политику: немцы устали от электрокаров, убивших их автопром

Отношение к электромобилям становится постепенно той лакмусовой бумажкой, которая определяет степень вменяемости политика. В преддверии выборов в ФРГ, крупнейшие политические партии Германии неожиданно поняли, что дальнейшие спекуляции на «зеленой» экономике весьма негативно отражаются на их популярности у избирателя. Портал «АвтоВзгляд», честно говоря, удивлен столь неожиданной победой здравого смысла.

Лучше поздно, чем никогда. Судьба автопрома вышла, наконец, на первое место среди насущных экономических проблем Германии и стала одной из центральных тем в манифестах крупнейших немецких партий. О своей позиции по этому животрепещущему вопросу заявили все лидеры гонки, развернувшейся в преддверии досрочных парламентских выборов.

Агентство Reuters проанализировало заявления четырех ведущих политических сил страны — ХДС/ХСС, за которых согласно предварительным опросам готовы проголосовать 29% избирателей, «Альтернативы для Германии», заручившейся поддержкой 21% электората, СДПГ канцлера Олафа Шольца с 16% и партии «Зеленых», потенциально набирающей 13% голосов.

ПОРА СПАСАТЬ ГЕРМАНСКИЙ АВТОПРОМ

По всей вероятности, именно эти партии получат самое серьезное влияние в новом составе бундестага уже через месяц с небольшим. Но их представления о том, как должен дальше развиваться германский автопром, резко отличаются. Что интересно: чем больше сторонников у политической силы, тем резче она выступает против повального «электрического» сумасшествия, охватившего страны Запада и Дальнего Востока.

Фото globallookpress.com

Так, лидер предвыборной гонки — блок ХДС и ХСС отзывается о навязываемой любви к электротранспорту крайне категорично: «Да — автомобилям: необходимо сохранить позиции автомобильной промышленности как ведущей отрасли».

Христианские демократы и их партнеры из Христианско-социальный союза хотят отменить запрет с 2035 года автомобилей, работающих на ископаемом топливе.

Они полностью отвергают «антиавтомобильную» политику правительства, в том числе ограничение скорости на автомагистралях и запрет на въезд в центральные районы городов. ХДС/ХСС требует пересмотреть целевые показатели выбросов углерода и отменить штрафы за их несоблюдение.

Лозунг АдГ — «Пусть рынок решает». «Альтернатива» также поддерживает отмену нереального закона о полном отказе от автомобилей, работающих на традиционном топливе и защищает право на существование машин с ДВС. Партия также активно выступает против государственного финансирования инфраструктуры зарядки электрокаров. Она настаивает, что преимущества той или иной технологии эффективнее определит рынок, а не административное давление.

Олафа Шольц в тупике, Фото globallookpress.com

И ХДС/ХСС, и АдГ прекрасно понимают, что в катастрофическом положении германского автопрома, еще недавно являвшего собой почти недостижимый ориентир для других стран, повинны не только китайская экспансия и отсутствие дешевых российских энергоносителей.

Инвестиции в производство электромобилей, до сих пор не окупаемые, заставляют автомобилестроителей компенсировать затраты за счет повышения цен на обычные машины. А это ведет к тому, что и они становятся избыточно дорогими и неконкурентоспособными.

ПРОТРЕЗВЕЛИ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ

Естественно, прекрасно в курсе такой взаимосвязи и функционеры СДПГ. Но они еще не избавились от желания усидеть на двух стульях. С одной стороны, социал-демократы тоже выступают против штрафов за невыполнение норм ЕС по выбросам. Однако объясняют они это тем, что автоконцернам нужны средства на разработку электрокаров. Ибо будущее Германии — в электромобильности. СДПГ готова до последнего отстаивать налоговые льготы при покупке или аренде «электричек», совершенно не ощущая при этом психологического дискомфорта, именуемого в обиходе когнитивным диссонансом.

Ну а у «Зеленых» отношение к проблеме заложено уже в названии. Естественно, они не признают никаких альтернатив электротранспорту. Партия руками и ногами поддерживает введение строжайшего запрета на производство автомобилей, работающих на ископаемом топливе, после 2035 года и требуют жестоко штрафовать автопроизводителей за невыполнение установленных Евросоюзом показателей по CO2.

Фото globallookpress.com

«Зеленые» — самые яростные сторонники государственных льгот на покупку и зарядку электрокаров. Их нимало не волнует, откуда Германия будет брать электричество, поскольку одновременно они протестуют и против «грязных» способов его получения. Ну тут, как говорится, медицина бессильна — достаточно посмотреть на Анналену Шарлотту Альму Бербок, одну из ярких представительниц этой политической силы.

Другими словами, в западном политикуме начинается неизбежное протрезвление. Можно было достаточно долго размахивать жупелом «зеленой экономики», надеясь, что разгребать навороченное придется тем, кто придет на смену нынешнему поколению управленцев. Однако с каждым годом несуразность заявленных целей видна все отчетливее, и даже у невозмутимого европейского люда начинают закрадываться нехорошие подозрения.