До смерти боятся холода и не только: все, что надо знать об электромобилях

Греческие СМИ сообщили, что намедни возле горнолыжного курорта Арахова в Греции случилась многокилометровая пробка. Ее виновниками стали десятки электромобилей, внезапно потерявшие способность к перемещению в пространстве. Но самое удивительное то, что сей факт не прошел незамеченным, а вызвал в экспертной среде жаркие споры.

Не скажу за всех экспертов портала «АвтоВзгляд», каждый из которых имеет полное и неотъемлемое право исповедовать собственные взгляды на данную проблему, но лично я относился и отношусь к электромобилям с изрядной долей скепсиса. Это касается даже не самих «зеленых», как их именуют, транспортных средств. Если кому-то нравится выложить энное количество дополнительных финансов за то, чтобы считаться крутым борцом за экологию, так пусть его выкладывает.

Нет, мне не по душе как настойчивое, методичное навязывание властными структурами всем без разбора именно такого выбора, так и побочный результат этой политики, выражающийся в тотальном удорожании любых автомобилей, в том числе к электропомешательству совершенно непричастных, ибо оснащаются они традиционными ДВС.

В ГРЕЦИИ ВСЕ ЕСТЬ

Ну так что там в Греции? Как известно, в ней все есть. В том числе, наличествует и общеевропейский тренд на «электрички». В 2020 году правительство страны развернуло широкую кампанию за переход на этот вид транспорта и запретило с 2030 года продажу новых легковых и легких коммерческих авто с двигателями внутреннего сгорания. Мало того, с 2026 года в крупных городах все новые такси и треть арендных автомобилей должны в обязательном порядке приводиться в движение электромоторами.

Фото powergame.gr

Ну, эти фокусы мы знаем — к означенному сроку все, кто принимал участие в проталкивании спорного закона, преспокойно отойдут от дел, и никаких злонравных деяний им уже не пришьешь.

Иных уж нет, а те далече,

Как Сади некогда сказал.

Отвечать за следование навязанной ими повестке, а также разгребать экономические проблемы, неотвратимо последующие за авантюристскими решениями, через 5-6 лет придется совершенно другим людям.

ЗАМЕРЗШИЕ ДОРОГИ, ЖАРКИЕ СПОРЫ

А пока случилось ожидаемое. Как сообщила местная полиция, сотни автомобилистов застряли на Рождество в неслабой пятикилометровой пробке недалеко от горнолыжного курорта Арахова. Представители правоохранительных органов уверенно заявили, что виной всему стали проблемы у электромобилей, чьи аккумуляторы неожиданно и разом разрядились из-за холодной погоды. Конечно, и с бензиновым автомобилем может приключиться подобный конфуз, но никак не столь массово, поскольку расход топлива у него вполне предсказуем и не подвержен резким колебаниям.

Да, электромобиль смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!

Поскольку любые проблемы с «перспективным» транспортом требуется немедленно отработать и прикрыть, многочисленные эксперты моментально затеяли дискуссию. Фактически, они обвинили полицейских в некомпетентности. По их мнению, правоохранители не смогли разобраться в происходящем, хотя и находились в самой гуще событий.

Фото globallookpress.com

А вот эксперты со своих теплых диванов увидели все гораздо яснее и доказали, как дважды два, что аккумуляторы тут ни при чем. Они, конечно, теряют эффективность в холодную погоду, но остаются вполне функциональными. Последовали обязательные отсылки к Норвегии, где более 750 000 электрокаров работают в суровом скандинавском климате без существенных проблем.

А все дело-то в том, открыли Америку эксперты, что у автомобилей отсутствовали цепи противоскольжения. Да и зарядных станций в окрестностях курорта оказалось не в избытке. Так что «вы все врете», вовсе не в электромобилях дело.

Это принц-администратор плох, а король просто прелесть что такое.

ЭЛЕКТРОГЕНОЦИД

Оставим беспочвенные рассуждения на совести неназванных экспертов, но заметим, что не только греческая полиция ополчилась на злосчастный электротранспорт. Изданный 14 ноября 2023 года циркуляр министерства судоходства и островной политики этой страны вводит ряд ограничений на перевозку электромобилей и гибридных автомобилей, зарядка батарей у которых не должна превышать 40%. Другими словами, попасть на многочисленные греческие острова владельцам таких машин весьма затруднительно.

Не пускают электромобили с полностью заряженным аккумулятором и на местные парковки. Владельцы стоянок опасаются самовозгорания батарей, которое, будем откровенны, случается не так редко, как хотелось бы.

России, с ее огромными расстояниями и не самым теплым климатом стоило бы присмотреться в том числе и к опыту Греции, прежде чем «задрав штаны, бежать за комсомолом».