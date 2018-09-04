Почему даже новой иномарке обязательно нужна обкатка

Наверное, почти все водители испытывают сладостное чувство эйфории, выкатываясь из ворот автосалона на свеженькой машине. Однако вкупе с детской радостью, неописуемым восторгом, ликованием и наслаждением автовладельцы ощущают тревогу и беспокойство за железного друга.

Это вполне естественно, ведь каждый нормальный драйвер хочет, чтобы его «ласточка» прослужила как можно дольше — студентов-мажоров, толстосумов и губастеньких завсегдатаев соцсетей мы в расчет не берем. И потому вопрос, способна ли обкатка продлить срок службы авто, весьма актуален.

В кругах автомобилистов ходит много жарких споров на эту тему. Одни пишут в интернетах, что особо бережное отношение к автомобилю на первых парах — это пережиток прошлого, мол, современные аппараты в подобных процедурах не нуждаются, их обкатывают на производственных стендах. Другие же с пеной у рта доказывают обратное, указывая на техническую безграмотность и головотяпство первых. Подливают масла в огонь и дилеры, которые на протяжении стольких лет никак не могут сойтись в едином мнении, консультируя клиентов, кто во что горазд.