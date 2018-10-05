«Урал» представил новый мотоцикл: бак с водкой — в базовой версии

После полностью распроданной спецверсии легендарного мотоцикла Ural Ambassador Limited Edition с бутылкой водки в качестве приятного бонуса к покупке, Ирбитский мотозавод решил повторить успех, выпустив байк с целой канистрой исконно русского горячительного напитка. Не поедешь — не попьешь.
Главное — не наоборот. Хотя за бугром, а 99% продукции «Урала» уходит именно на экспорт, к спиртному за рулем относятся куда категоричнее, чем у нас. Поводом принять водочки и закусить уральскими пельменями стал выход в свет мотоцкила Ural Transsib Limited Edition в очередной эксклюзивной серии.
Создатели вдохновились темой Транссибирского экспресса, и отразили ее в дизайне экстерьера модели. Корпус байка и коляски оформлены в характерный зеленый цвет с горизонтальной желтой линией. А седла выполнены в приятных коричневых тонах из высокачественной кожи.
Помимо прочего, Ural Transsib Limited Edition может похвастать «ветровиком», накидкой от дождя, парой кофров и, как уже было сказано, бачком «беленькой» с символичным названием «Самовар», к которому прилагаются четыре рюмки.
«Сердцем» стал 745-кубовый «оппозитник», сопряженный с четырехскоростной «механикой» и ножным управлением. Всего уникальных байков будет выпущено не более 20 экземпляров — для истинных ценителей эксклюзива ручной сборки.