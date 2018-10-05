«Урал» представил новый мотоцикл: бак с водкой — в базовой версии

Главное — не наоборот. Хотя за бугром, а 99% продукции «Урала» уходит именно на экспорт, к спиртному за рулем относятся куда категоричнее, чем у нас. Поводом принять водочки и закусить уральскими пельменями стал выход в свет мотоцкила Ural Transsib Limited Edition в очередной эксклюзивной серии.

Создатели вдохновились темой Транссибирского экспресса, и отразили ее в дизайне экстерьера модели. Корпус байка и коляски оформлены в характерный зеленый цвет с горизонтальной желтой линией. А седла выполнены в приятных коричневых тонах из высокачественной кожи.