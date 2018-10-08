Москвичей хотят заставить сдавать в аренду личные авто

Идея создания сервиса, с помощью которого люди могли бы сдавать в аренду личные авто на условиях каршеринга появились давно. Правительства мегаполисов всех стран мира активно обсуждают данную концепцию, а также прорабатывают возможные способы и варианты внедрения такого типа услуг. К 2019 году «народный» каршеринг может заработать и в Москве. Планируется создание системы на основе принципа «Pear to pear» или p2p-каршеринг, то есть «человек-человеку». И уже ведется разработка платформы, с помощью которой люди смогут без особых трудностей передать свои машины во временное владение другим автомобилистам. Введение подобной системы аренды автомобилей позволит существенно сэкономить расходы операторов, так как довольно большие издержки (около 70%) приходятся на обслуживание автопарка. Также московские дороги существенно разгрузятся, трафик снизится и количество пробок заметно уменьшится. Но это в теории.
А на практике у идеи «народного» каршеринга, есть серьезные минусы, а также вопросы, ответы на которые пока не найдены. Главные проблемы заключаются в том, что потенциальному арендодателю придется существенно раскошелиться перед тем, как начать зарабатывать деньги.