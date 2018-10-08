Москвичей хотят заставить сдавать в аренду личные авто

Во время своей предвыборной компании Сергей Собянин предложил идею создания «народного» каршеринга в столице. По его задумке нововведение разгрузит столичные дороги и позволит людям, которые во время работы оставляют личный транспорт на платных парковках, получать дополнительный заработок, сдавая свои авто в почасовую или поминутную аренду. Насколько реалистичен этот проект, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Алексей Тузов

Идея создания сервиса, с помощью которого люди могли бы сдавать в аренду личные авто на условиях каршеринга появились давно. Правительства мегаполисов всех стран мира активно обсуждают данную концепцию, а также прорабатывают возможные способы и варианты внедрения такого типа услуг. К 2019 году «народный» каршеринг может заработать и в Москве. Планируется создание системы на основе принципа «Pear to pear» или p2p-каршеринг, то есть «человек-человеку». И уже ведется разработка платформы, с помощью которой люди смогут без особых трудностей передать свои машины во временное владение другим автомобилистам. Введение подобной системы аренды автомобилей позволит существенно сэкономить расходы операторов, так как довольно большие издержки (около 70%) приходятся на обслуживание автопарка. Также московские дороги существенно разгрузятся, трафик снизится и количество пробок заметно уменьшится. Но это в теории.

А на практике у идеи «народного» каршеринга, есть серьезные минусы, а также вопросы, ответы на которые пока не найдены. Главные проблемы заключаются в том, что потенциальному арендодателю придется существенно раскошелиться перед тем, как начать зарабатывать деньги.

Так, ему придется оборудовать транспортное средство специальным чипом, который позволит отслеживать перемещения автомобиля в онлайн режиме, контролировать количество топлива, блокировать и открывать двери при помощи мобильного приложения, а также иметь возможность связываться со службой технической поддержки при возникших проблемах. Также обязательным к оформлению станет расширенный полис ОСАГО, стоимость которого в значительной степени превышает обычный.

Кроме того, без ответа остается вопрос о штрафах и ДТП, поскольку по российскому законодательству ответственность несет непосредственный владелец автомобиля. Доказать, что в момент происшествия за рулем находился другой человек при помощи информации, отображаемой в приложении, будет довольно проблематично, а на коррекцию законодательства может уйти весьма продолжительное время.

В свою очередь для человека, арендующего автомобиль, существенным минусом станет то обстоятельство, что машина должна быть возвращена к назначенному времени в место, где она изначально была припаркована. Более того, предполагается, что желающие сдать в аренду свой автомобиль смогут устанавливать ограничения на использование. Например, определять час, до которого необходимо вернуть машину владельцу, а также радиус использования. Потенциальному клиенту это может быть очень неинтересно. Другое неудобство для обеих сторон в том, что хотя сделка по аренде автомобиля будет проводиться непосредственно в интернет-приложении, однако передача ключей — только при личной встрече.

Наконец, нельзя забывать и про менталитет россиян: не каждый автовладелец сможет беспрепятственно отдать свой автомобиль в пользование постороннему. С этим, правда, разработчики идеи планирую бороться созданием такой платформы, в которой об арендодателях и об арендующих будет приведена полная информация: контактные данные владельцев автомобилей и людей, желающих взять транспорт в аренду, их возраст, занимаемая должность и т. д. Также у пользователей появится возможность оставлять комментарии о полученной услуге. Эта мера поможет участникам проекта сделать определенные выводы о человеке, с которым будет заключаться сделка, насколько он аккуратен, исполнителен, ответственен. Сервис будет схож с уже существующим приложением Airnbnb, помогающим всем желающим снять квартиру по прямым объявлениям от реальных людей.

Сподвигнуть на участие в программе могли бы и налоговые льготы. Например, снижение транспортного налога для граждан, чьи машины окажутся задействованы в «народном» каршеринге. Но это предложение выглядит довольно фантастично.

…Впрочем, пока что «народный» каршеринг находится на стадии разработки, поэтому окончательные выводы о целесообразности и экономической выгоде его внедрения делать рано. Это вид услуги имеет право на существование, но тут необходимо просчитать возможную прибыль, убытки, учесть возможные риски, предполагаемый спрос, урегулировать правовую составляющую, обозначить главное ответственное лицо в случае получения штрафа и ДТП, решить вопросы парковочных мест для «народного» каршеринга в центре Москвы.

аренда автомобиля
8 октября 2018
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