Москвичей хотят заставить сдавать в аренду личные авто

Так, ему придется оборудовать транспортное средство специальным чипом, который позволит отслеживать перемещения автомобиля в онлайн режиме, контролировать количество топлива, блокировать и открывать двери при помощи мобильного приложения, а также иметь возможность связываться со службой технической поддержки при возникших проблемах. Также обязательным к оформлению станет расширенный полис ОСАГО, стоимость которого в значительной степени превышает обычный.

Кроме того, без ответа остается вопрос о штрафах и ДТП, поскольку по российскому законодательству ответственность несет непосредственный владелец автомобиля. Доказать, что в момент происшествия за рулем находился другой человек при помощи информации, отображаемой в приложении, будет довольно проблематично, а на коррекцию законодательства может уйти весьма продолжительное время.

В свою очередь для человека, арендующего автомобиль, существенным минусом станет то обстоятельство, что машина должна быть возвращена к назначенному времени в место, где она изначально была припаркована. Более того, предполагается, что желающие сдать в аренду свой автомобиль смогут устанавливать ограничения на использование. Например, определять час, до которого необходимо вернуть машину владельцу, а также радиус использования. Потенциальному клиенту это может быть очень неинтересно. Другое неудобство для обеих сторон в том, что хотя сделка по аренде автомобиля будет проводиться непосредственно в интернет-приложении, однако передача ключей — только при личной встрече.