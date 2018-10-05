Peugeot и Citroёn отзывают в России четыре модели из-за проблем с двигателями

Фото: Citroёn
Французы открывают в России отзывную компанию, под которую попадают сразу четыре модели: Peugeot Expert и Traveller, а также Citroen Jumpy и Spacetourer. 453 автомобиля с возможным дефектом были проданы в период с ноября 2017 года по июнь2018 года. Причина сервисной акции — некорректная работа программного обеспечения, управляющего работой двигателя.
Светлана Ермолаева

Из-за «цифровой неисправности» мотор может плохо охлаждаться, и в результате его ждет перегрев. Чтобы справиться с проблемой, необходимо «перепрошить» блок управления двигателем, сообщает Федеральное агентство «Росстандарт».

Представители производителей Peugeot и Citroёn расскажут о вероятных осложнениях владельцам попадающих под акцию фургонов и микроавтобусов, позвонив по телефону или разослав письменные уведомления. А также пригласят для ремонта в удобный дилерский сервис.

Каждый обладатели Peugeot Expert и Traveller, а также и Citroen Jumpy и Spacetourer, купленных в указанное время, могут и самостоятельно узнать, требует ли их авто починки. Для этого необходимо найти на сайте агентства список с VIN этих машин и при совпадении номера обратиться к ближайшему официальному дилеру. Все ремонтные работы по исправлению недочета проводятся бесплатно.

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5 октября 2018
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