Peugeot и Citroёn отзывают в России четыре модели из-за проблем с двигателями

Из-за «цифровой неисправности» мотор может плохо охлаждаться, и в результате его ждет перегрев. Чтобы справиться с проблемой, необходимо «перепрошить» блок управления двигателем, сообщает Федеральное агентство «Росстандарт».

Представители производителей Peugeot и Citroёn расскажут о вероятных осложнениях владельцам попадающих под акцию фургонов и микроавтобусов, позвонив по телефону или разослав письменные уведомления. А также пригласят для ремонта в удобный дилерский сервис.

Каждый обладатели Peugeot Expert и Traveller, а также и Citroen Jumpy и Spacetourer, купленных в указанное время, могут и самостоятельно узнать, требует ли их авто починки. Для этого необходимо найти на сайте агентства список с VIN этих машин и при совпадении номера обратиться к ближайшему официальному дилеру. Все ремонтные работы по исправлению недочета проводятся бесплатно.