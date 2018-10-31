Названы спецификации и дата продаж нового Nissan X-Trail в России

Как сообьщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе «Ниссан», к дилерам новинка поступит в декабре.

В ходе рестайлинга инженеры оснастили Nissan X-Trail дополнительными электронными системами безопасности, которые помогают обнаружить препятствия при движении задним ходом и умеют останавливать машину перед опасными объектами.

А под капотом изменений ждать не стоит: рестайлинговый «паркетник» представлен все с теми же тремя моторами. Покупатель может выбирать между двумя бензиновыми объемом 2 л и 2,5 л и мощностью 144 и 171 л. с. соответственно и 130-сильным 1,6-литровым дизелем.

Как и прежде модель предложена в десяти комплектациях: XE, XE+, SE, SE Yandex, SE+, SE Top, LE, LE Yandex, LE+, LE Top. Среди них есть варианты, оснащенные мультимедиа с восьмидюймовым дисплеем и онлайн-сервисами навигации и погоды.

Цены Nissan объявит ближе к старту продаж. А на сегодняшний день рублевый прайс на дорестайлинговый кроссовер начинается от 1 308 000 рублей.