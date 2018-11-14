Объявлена дата премьеры нового Range Rover Evoque

Кардинально менять внешность кроссовера не имело никакого смысла: модель оказалась одной из самых успешных. За время своего существования автомобиль разлетелся тиражом около 750 000 экземпляров, завоевав больше двух сотен всеразличных наград.

О том, когда авто появится в России, как и о спецификациях для нашего рынка, пока не сообщается. Эту информацию будет обнародована сразу после премьеры.

Напомним, что у нас Range Rover Evoque представлен в первом поколении с двухлитровым дизельным мотором мощностью 150, 180, 240 л. с., а также с бензиновым движком объемом 2 л с отдачей в 240 и 290 «лошадей» — на выбор.