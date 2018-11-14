Объявлена дата премьеры нового Range Rover Evoque

Компания Jaguar Land Rover объявила дату мировой премьеры Range Rover Evoque второго поколения и намекнула на внешность кроссовера необычным способом, показав новинку в виде скульптур в натуральную величину из металлической проволоки. Насладиться современным искусством можно в самом центре Лондона в районах Кенсингтон и Челси.
Перед публикой Land Rover Range Rover Evoque свежей генерации предстанет 22 ноября. Даже судя по таким нетривиальным тизерам можно понять, что модель своих очертаний не потеряла, сохранив все пропорции.
Отличия будут лишь в деталях, часть которых новинка унаследует от Range Rover Velar. Причем от старшего брата компактный «паркетник» получит не только элементы внешнего дизайна, но и оформление салона. Ожидается, что Evoque сможет похвастать выдвижными внешними ручками и тремя мониторами на центральной консоли.
Кардинально менять внешность кроссовера не имело никакого смысла: модель оказалась одной из самых успешных. За время своего существования автомобиль разлетелся тиражом около 750 000 экземпляров, завоевав больше двух сотен всеразличных наград.
О том, когда авто появится в России, как и о спецификациях для нашего рынка, пока не сообщается. Эту информацию будет обнародована сразу после премьеры.
Напомним, что у нас Range Rover Evoque представлен в первом поколении с двухлитровым дизельным мотором мощностью 150, 180, 240 л. с., а также с бензиновым движком объемом 2 л с отдачей в 240 и 290 «лошадей» — на выбор.