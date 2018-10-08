Land Rover создал автомобили для собак

Фото: портал «АвтоВзгляд»
Компания Land Rover порадовала своего рода уникальным мероприятием, главными действующими лицами которого стали не владельцы британских внедорожников, а их преданные питомцы — собаки. О том, как на полигон Jaguar Land Rover Experience напали четвероногие — в обзоре портала «АвтоВзгляд».
Светлана Ермолаева

Гости мероприятия проверили и показали умения своих собак на специально собранной трассе с барьерами, тоннелями, спусками-подъемами и препятствиями для слалома. Кроме этого, все желающие могли просто поиграть со своими питомцами в мяч или фрисби на оборудованной для этого площадке.

Владельцы четвероногих получили возможность показать своих подопечных опытному кинологу и взять у него профессиональные рекомендации по уходу, тренировке и питанию.

Не обошлось и без автомобильных тест-драйвов: британцы выставили для заездов все модели из российской продуктовой линейки, предоставив их на растерзание внедорожной трассе полигона.

Напомним, что на сегодняшний день Land Rover предлагает россиянам Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Range Rover Evoque, а также Discovery и Discovery Sport.

внедорожник, премиальный сегмент, премиум-сегмент, бездорожье, кроссоверы, тест-драйв
8 октября 2018
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