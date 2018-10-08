Land Rover создал автомобили для собак

Гости мероприятия проверили и показали умения своих собак на специально собранной трассе с барьерами, тоннелями, спусками-подъемами и препятствиями для слалома. Кроме этого, все желающие могли просто поиграть со своими питомцами в мяч или фрисби на оборудованной для этого площадке.

Владельцы четвероногих получили возможность показать своих подопечных опытному кинологу и взять у него профессиональные рекомендации по уходу, тренировке и питанию.

Не обошлось и без автомобильных тест-драйвов: британцы выставили для заездов все модели из российской продуктовой линейки, предоставив их на растерзание внедорожной трассе полигона.

Напомним, что на сегодняшний день Land Rover предлагает россиянам Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Range Rover Evoque, а также Discovery и Discovery Sport.