В Сеть просочились снимки совершенно нового кроссовера Ford

С фотографий на зрителей смотрят пара круглых передних фар, несомненно дающих отсылку к дизайну большого внедорожника Ford Bronco первого поколения, который вышел в далеком 1966 году.

По другой версии этот «паркетник» — младаший брат большого «вездехода», прототип которого с квадратными формами и огромными колесами американский производитель показал в 2004 году. Компактный кроссовер, который, возможно, будут собирать на «тележке» Ford Focus Active, зарубежные журналисты прозвали Baby Bronco.

Еще один вариант развития событий — создание суббренда Bronco, под которым компания будет производить новые SUV.

Стоит напомнить, что предыдущий Ford Bronco пережил пять поколений и покинул рынок в 1997 году из-за сниженного спроса на двухдверные внедорожники. Автомобиль собирали на базе пикапа F-Series.

Конечно, говорить о рынках сбыта новинки пока рановато, но исключать появление в будущем новой модели и в России не стоит, хотя бы потому что нам этого хотелось бы. Ну и компактные кроссоверы довольно популярны в нашей стране.