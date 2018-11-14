Самые распространенные причины ДТП в зимний период

Даже реагенты, которые высыпаются на наши дороги в огромном количестве во время обильного снегопада, не всегда обеспечивают нормального сцепления шин с асфальтом. Все равно тормозной путь на мокром покрытии со слоем песка увеличивается в разы.

А что говорить о перепадах температур при высокой влажности, превращающих дорогу в натуральный каток. Прибавьте сюда сокращенный световой день, и вы получите все объективные факторы риска для движение на авто, характерные для зимнего сезона в средней полосе России. Все это усугубляется систематическими ошибками водителей, в результате чего происходят серьезные ДТП. Главные и самые непростительные из них — превышение скорости, несоблюдение дистанции и банальная невнимательность.

Тише едешь, дольше будешь

Превышение скорости остается причиной большинства аварий, которые совершаются и новичками, и бывалыми водителями. Бездумно давить на газ крайне опасно в любой сезон, а зимой это настоящий приговор, потому что на скользкой дороге это чаще всего приводит к потере управляемости и заносу автомобиля. Как следствие — выезд на встречную полосу, вылет в кювет, столкновениям с другими транспортными средствами, наезд на пешеходов и прочие чрезвычайные ситуации. Так что не стоит торопиться.