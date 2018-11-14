Самые распространенные причины ДТП в зимний период

Фото www.gottsservicecentre.co.uk
Ни для кого не секрет, что у любого водителя вне зависимости от стажа и темперамента гораздо больше шансов попасть в ДТП зимой — на скользкой дороге, в темное время суток и при плохой видимости. Портал «АвтоВзгляд» расскажет о типичных причинах аварий в снежный сезон.
Иван Флягин

Даже реагенты, которые высыпаются на наши дороги в огромном количестве во время обильного снегопада, не всегда обеспечивают нормального сцепления шин с асфальтом. Все равно тормозной путь на мокром покрытии со слоем песка увеличивается в разы.

А что говорить о перепадах температур при высокой влажности, превращающих дорогу в натуральный каток. Прибавьте сюда сокращенный световой день, и вы получите все объективные факторы риска для движение на авто, характерные для зимнего сезона в средней полосе России. Все это усугубляется систематическими ошибками водителей, в результате чего происходят серьезные ДТП. Главные и самые непростительные из них — превышение скорости, несоблюдение дистанции и банальная невнимательность.

Тише едешь, дольше будешь

Превышение скорости остается причиной большинства аварий, которые совершаются и новичками, и бывалыми водителями. Бездумно давить на газ крайне опасно в любой сезон, а зимой это настоящий приговор, потому что на скользкой дороге это чаще всего приводит к потере управляемости и заносу автомобиля. Как следствие — выезд на встречную полосу, вылет в кювет, столкновениям с другими транспортными средствами, наезд на пешеходов и прочие чрезвычайные ситуации. Так что не стоит торопиться.

Держи дистанцию

Привыкшие к тесноте жители мегаполиса готовы бороться за место на асфальте самыми радикальными способами. Например, в плотном потоке они минимально сокращают расстояние до впереди идущей машины, чтобы никто не влез перед капотом. А ведь неслучайно ПДД гласит, что водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволит избежать столкновения.

Заметьте, правила не фиксируют точное безопасное расстояние в конкретных единицах измерения, потому что это зависит от дорожных условий, видимости и скорости движения. В зимний период чем больше дистанция между автомобилями, тем у вас меньше шансов «догнать» впереди идущую машину.

Будь начеку

Огромное количество аварий происходит из-за банальной рассеянности: отвлекся от дороги, заговорился, заслушался, задумался, и в результате не удостоверился в безопасности маневра; не справился с управлением автомобиля в сложных дорожных условиях; внезапно потерял траекторию движения, выехав на соседнюю или встречную полосу; «догнал» впереди идущую машину; не заметил запрещающего сигнала светофора и т. д.

В зимнее время водители должны быть максимально собранными и не растрачивать свое внимание на собеседников, гаджеты, фаст-фуд и даже самые красивые пейзажи за бортом. К тому же нередки случаи, когда человек решается на маневр, рассчитывая на наше народное «авось проскочу». Любой из нас должен зарубить на носу: прежде чем начать маневр, нужно до конца убедиться в его безопасности. Особенно на скользкой дороге и в условиях плохой видимости.

превышение скорости, ПДД, вред здоровью, ущерб, возмещение ущерба, безопасность дорожного движения, авария, ДТП
14 ноября 2018
239