Все о новом Range Rover Evoque для России

Британцы, которые как никто другой чтут традиции, представили публике Range Rover Evoque второго поколения там же, где восемь лет назад состоялась первая премьера компактного кроссовера. Если пристально не вглядываться, то может показаться, что модель почти не изменилась. Но это совершенно не так: прежними остались только дверные петли.
Range Rover Evoque — одна из самых удачных моделей Land Rover, которая за свою недолгую историю умудрилась получить больше 200 международных наград и разлететься тиражом в 772 000 экземпляров. Поэтому заводские специалисты постарались сохранить узнаваемый облик автомобиля, но при этом поменяв практически все.
Стоит начать с того, что Evoque оставил свои прежние габариты, но при этом переехал на совершенно новую архитектурную платформу Premium Transverse Architecture (PTA), которую разработали специально под машины с электрическими моторами.
Сразу после выхода на рынок, авто будет доступно с 48-вольтным «мягким» гибридом MHEV. В России «паркетник» в таком варианте оснастят двухлитровым движком мощностью 300 л. с. А через год Land Rover представит кроссовер в версии PHEV с подключаемой гибридной силовой установкой. Когда же такой автомобиль доберется до нас, расскажут позднее.
В арсенале новинки два двухлитровых дизеля мощностью 150 и 180 «лошадей» и три бензиновых агрегата с отдачей в 200, 249 и 300 сил. Все они работают совместно с девятиступенчатым «автоматом».
Чтобы с первого взгляда отличить новый Range Rover Evoque от предшественника достаточно взглянуть на дверные ручки: у новинки они выдвижные, как у старшего брата Velar. А если посмотреть внимательнее, то видно: поменялась головная оптика, перелицованы бамперы, задние фонари стали шире и «наползают» на дверь багажника плюс гармонично вписываются в дизайн 21-люймовые колесные диски.
В салоне появилась пара сенсорных дисплеев на центральной консоли, расположенные друг под другом. А среди вариантов отделки салона кроме традиционных появились и из искусственной замши. Этот материал производят из переработанного пластика. Представители бренда признались, что на один Evoque уходит 53 пластиковых бутылки.
Среди списка электронных систем можно найти зеркало заднего вида, которое с помощью нажатия одной кнопкой модифицируется в цифровой экран, на него выводится изображение с задней камеры.
Стоит отметить, что в салоне стало просторнее благодаря увеличенной колесной базе. Кроме того, на 10% выросло пространство багажника: грузовой отсек теперь вмещает 591 л поклажи, а со сложенными сиденьями — и все 1383.
Остается добавить, что для европейских потребителей сменивший генерацию Range Rover Evoque будет доступен до конца года, а россияне увидят модель не раньше весны.