Все о новом Range Rover Evoque для России

Range Rover Evoque — одна из самых удачных моделей Land Rover, которая за свою недолгую историю умудрилась получить больше 200 международных наград и разлететься тиражом в 772 000 экземпляров. Поэтому заводские специалисты постарались сохранить узнаваемый облик автомобиля, но при этом поменяв практически все.

Стоит начать с того, что Evoque оставил свои прежние габариты, но при этом переехал на совершенно новую архитектурную платформу Premium Transverse Architecture (PTA), которую разработали специально под машины с электрическими моторами.

Сразу после выхода на рынок, авто будет доступно с 48-вольтным «мягким» гибридом MHEV. В России «паркетник» в таком варианте оснастят двухлитровым движком мощностью 300 л. с. А через год Land Rover представит кроссовер в версии PHEV с подключаемой гибридной силовой установкой. Когда же такой автомобиль доберется до нас, расскажут позднее.