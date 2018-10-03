Возрожденный Land Rover Defender «засветился» на испытаниях

Представители марки рассказали, что новый Defender запустят в продажу в следующем году.

Ожидается, что «вездеход» будет производиться в двух вариантах: с укороченной колесной базой и в удлиненной версии. Эксперты утверждают, что это позволит создать сразу несколько моделей, начиная от самых простых и практичных и заканчивая роскошными люксовыми модификациями.

Напомним, что Defender уже проходил тестирование в зимних условиях в Арьеплуге в Швейцарии. Впереди автомобиль ждет еще множество разных проверок, в том числе и при экстремально жарких условиях в Долине Смерти в пустыне Мохаве (США), сообщает британское издание Autocar.

Стоит напомнить, что Land Rover Defender впервые вышел на рынок весной 1948 года. Первоначально автомобиль не имел знакомого нам названия, его именовали по номеру серии Series I, II или III. В 1990 году с появлением в линейке еще одного внедорожника Discovery, производителю пришлось окрестить модель под именем Defender. В начале 2016 года модель сошла с конвейера.