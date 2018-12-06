Почему опасно заправлять машину до полного бака

Одна из самых удивительных автомобильных «страшилок», гуляющих по просторам Сети, связана с заправкой автомобиля до полного бака. Многие водители всерьез думают, что заливать горючку до краев крайне небезопасно и невыгодно. Насколько это утверждение соответствует действительности, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Первая причина, по которой автомобилисты советуют своим коллегам отказаться от заправки машины до полного бака — это мошенничество на АЗС. Мол, когда просишь работника станции залить горючку до краев, а сам идешь в кассу, тот достает из своего огромного кармана канистру и сливает немного купленного тобой топлива себе.
Впрочем, поверьте, если сотрудник АЗС захочет украсть ваш бензин, то он это сделает вне зависимости от того, сколько литров вы заказали — 10 или 50. О том, как в действительности воруют топливо клиентов на «автозаправках» можно посмотреть в нашем видео сюжете.
Не менее нелепый довод в пользу отказа от заправки до полного бака — топливо является балластом, который утяжеляет автомобиль и значительно ухудшает его динамику. То есть багажник, набитый ненужным барахлом, и четыре пассажира, которых вполне можно было бы отправить до места назначения пешком, на ходовые характеристики не влияют, а дополнительные литры горючки — еще как. Ну, бред же!
«Не заправляйте бак до краев, а не то привлечете грабителей, сливающих топливо на парковке», — предостерегают автомобилисты-параноики. Правильно, ведь все воришки нынче обладают даром ясновидения — они знают наверняка, в какой машине самый высокий уровень горючки. И как только такие товарищи вообще решились на покупку авто? Его ведь тоже одним ужасным днем могут «увести». Да и сейчас почти все современные авто оснащены баками со специальными защитными горловинами.
Впрочем, есть и весьма логичные причины отказаться от полного бака на заправке. И одной из таковых является вероятность нарваться на некачественное горючее. Когда, скажем, на трассе у вас загорелась «лампочка», а поблизости находится лишь сомнительная АЗС, о которой прежде вы не слышали. В таком случае действительно разумнее «перебить аппетит» автомобиля, чтобы добраться до надежной заправки и устроить машине полноценный прием пищи.
Не стоит забывать и про систему вентиляции топливного бака. Когда емкость наполняется горючкой до краев, а затем мало-помалу в ходе эксплуатации автомобиля опустошается, образуется вакуум, который может вывести из строя бензонасос. На новых машинах, относительно недавно покинувших шоу-рум, риск возникновения такой проблемы крайне невысок, чего не скажешь о подуставших «бэушных» транспортных средствах.