Почему опасно заправлять машину до полного бака

Первая причина, по которой автомобилисты советуют своим коллегам отказаться от заправки машины до полного бака — это мошенничество на АЗС. Мол, когда просишь работника станции залить горючку до краев, а сам идешь в кассу, тот достает из своего огромного кармана канистру и сливает немного купленного тобой топлива себе.

Впрочем, поверьте, если сотрудник АЗС захочет украсть ваш бензин, то он это сделает вне зависимости от того, сколько литров вы заказали — 10 или 50. О том, как в действительности воруют топливо клиентов на «автозаправках» можно посмотреть в нашем видео сюжете.