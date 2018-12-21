Обновленный Audi Q7 вновь замечен на тестах

Судя по новым снимкам, посвежевший Audi Q7 обзаведется перелицованными фарами и видоизмененной радиаторной решеткой, которая, кажется, стала даже чуть меньше. Некоторые корректировки произошли и в задней части машины — в частности, мы видим иные патрубки выхлопной системы. В целом же обновленный Q7 во многом схож со своим старшим собратом Q8.

Фотографий интерьера модели пока нет, и потому делать какие-либо выводы преждевременно. По предварительным данным, кроссовер получит обновленную мультимедийную систему — ту же, которой располагает Q8. Наверняка, расширится и список оснащения автомобиля — появятся дополнительные опции помощи водителю.

Что же до силовых агрегатов, то никаких технических подробностей на сегодняшний день нет. Не исключено, что ингольштадтцы пересмотрят линейку двигателей Q7, особенно учитывая тот факт, что в этом году в Европе ужесточились требования к выбросам вредных веществ моторами.