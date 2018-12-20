Сколько берут службы техпомощи, чтобы отогреть и очистить машину от снега

Первым делом оператор, «поймавший» мой звонок, поинтересовался, какой именно у меня автомобиль и что у него за мотор под капотом — бензиновый или дизельный. И если марка и модель машины на стоимость услуги почти не влияет, то тип двигателя — очень важный момент, поскольку на дизельных авто чаще всего просто замерзает топливо, а на бензиновых нередко заливаются и свечи, что усложняет процедуру отогрева.

В среднем за эту процедуру столичные службы техпомощи просят от 3000 до 5000 рублей — не бюджетно, согласитесь. А если ваш автомобиль находится в области, то придется доплачивать еще и за расстояние от черты города до места вызова. К примеру, стоимость каждого лишнего километра за МКАД составляет 30—50 целковых. Не проще ли взять в аренду тепловую пушку и сделать все своими руками?

Если вы располагаете временем и определенными навыками, то однозначно проще. В противном же случае, когда автомобиль нужно «оживить» в кратчайшие сроки, имеет смысл вызвать специалиста.