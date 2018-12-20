Сколько берут службы техпомощи, чтобы отогреть и очистить машину от снега

Какие только услуги не предоставляют автовладельцам службы экстренной технической помощи, коих нынче пруд-пруди! Они всегда готовы оперативно заменить колесо, подвезти топливо, привести в чувство аккумулятор или вскрыть автомобиль — платите только денежку. В их прейскурантах есть и еще одна любопытная позиция — отогрев машины зимой. Что из себя представляет эта процедура, и стоит ли ее заказывать, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Нередко случается, что автомобиль, простоявший несколько дней на сильном морозе, напрочь отказывается заводиться. Что в такой ситуации делать водителю? Можно вызвать эвакуатор и транспортировать машину в теплое помещение — скажем, на отапливаемую подземную парковку. А можно обратиться в службу экстренной техпомощи, обещающую отогреть авто тепловой пушкой в кратчайшие сроки. Или не стоит?
Как оказалось, компаний, готовых вернуть к жизни «остывший» автомобиль, достаточно много — и в Москве, и в регионах. Обзвонив парочку из них, корреспондент портала «АвтоВзгляд» узнал, что среднее время ожидания технической помощи — 30 минут. Это при условии, если вы обращаетесь в службу в часы более-менее свободных дорог и находитесь в пределах МКАД. Надо сказать, это очень неплохо, по столичным-то меркам.
Первым делом оператор, «поймавший» мой звонок, поинтересовался, какой именно у меня автомобиль и что у него за мотор под капотом — бензиновый или дизельный. И если марка и модель машины на стоимость услуги почти не влияет, то тип двигателя — очень важный момент, поскольку на дизельных авто чаще всего просто замерзает топливо, а на бензиновых нередко заливаются и свечи, что усложняет процедуру отогрева.
В среднем за эту процедуру столичные службы техпомощи просят от 3000 до 5000 рублей — не бюджетно, согласитесь. А если ваш автомобиль находится в области, то придется доплачивать еще и за расстояние от черты города до места вызова. К примеру, стоимость каждого лишнего километра за МКАД составляет 30—50 целковых. Не проще ли взять в аренду тепловую пушку и сделать все своими руками?
Если вы располагаете временем и определенными навыками, то однозначно проще. В противном же случае, когда автомобиль нужно «оживить» в кратчайшие сроки, имеет смысл вызвать специалиста.
У некоторых компаний процесс ценообразования несколько иной. Они устанавливают фиксированную стоимость за вызов техпомощи, а дальше — смотрят по часам. Чем дольше специалист пробудет у капота машины, тем больше денег возьмут с водителя. Как правило, тарификация поминутная — скажем, за четверть часа могут попросить от 300 до 700 рублей.
Логично, что если вы решили прибегнуть к услугам подобной компании, то лучше вызывать техпомощь, когда морозы спадут. Ведь чем на улице теплее, тем быстрее автомобиль возвращается к жизни — а значит и клиент платит меньше. В любом случае, еще до начала работ мастер оценивает ситуацию и озвучивает шоферу примерную стоимость.
Кстати сказать, некоторые компании готовы не только просушить свечи, отогреть двигатель и топливный бак, но еще и расчистить снег, если автомобиль утонул в сугробе. Правда, таких служб, где механики могут при необходимости взять в руки лопату, совсем немного. Стоимость очистки машины от снега варьируется в диапазоне от 300 до 700 рублей.