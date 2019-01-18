На смену Volvo V40 придет новый купеобразный кроссовер

Ранее предполагалось, что третье поколение то ли универсала, то ли хетчбэка Volvo V40 увидит свет в 2019—2020 году. Но планы шведов изменились — преемника нынешний «сарай», стремительно теряющий позиции на рынке, не дождется. Об этом в интервью британскому изданию Autocar сообщил Лекс Керсемакерс, глава европейского офиса «Вольво».

Так, по словам г-на Керсемакерса, на смену Volvo V40 придет более интересная модель. «Нам нужно сделать что-то креативное, и поэтому мы решили отказаться от разработки нового V40», — подчеркнул он. И хотя представитель компании не стал раскрывать никаких подробностей о новинке, он намекнул, что эта машина будет более динамичной и проходимой.

Другая причина, по которой шведы решили проститься с V40, заключается в том, что это последний автомобиль в линейке, построенный на устаревшей «фордовской» платформе Global C, а не на новых CMA или SPA. Эта «тележка» не предусматривает возможность электрификации модели, что для компании Volvo не приемлемо. Напомним, они хотят в обозримом будущем «озеленить» все свои машины.