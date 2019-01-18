На смену Volvo V40 придет новый купеобразный кроссовер

В ближайшие три года в модельном ряду Volvo произойдут существенные изменения: универсал V40 отправится на свалку истории, а его место в линейке займет новый купеобразный кроссовер. К такому решению шведов подтолкнули удручающие результаты продаж и необходимость в электрификации автомобилей.
Виктория Базылева

Ранее предполагалось, что третье поколение то ли универсала, то ли хетчбэка Volvo V40 увидит свет в 2019—2020 году. Но планы шведов изменились — преемника нынешний «сарай», стремительно теряющий позиции на рынке, не дождется. Об этом в интервью британскому изданию Autocar сообщил Лекс Керсемакерс, глава европейского офиса «Вольво».

Так, по словам г-на Керсемакерса, на смену Volvo V40 придет более интересная модель. «Нам нужно сделать что-то креативное, и поэтому мы решили отказаться от разработки нового V40», — подчеркнул он. И хотя представитель компании не стал раскрывать никаких подробностей о новинке, он намекнул, что эта машина будет более динамичной и проходимой.

Другая причина, по которой шведы решили проститься с V40, заключается в том, что это последний автомобиль в линейке, построенный на устаревшей «фордовской» платформе Global C, а не на новых CMA или SPA. Эта «тележка» не предусматривает возможность электрификации модели, что для компании Volvo не приемлемо. Напомним, они хотят в обозримом будущем «озеленить» все свои машины.

Volvo 40.2 Concept (2016)
Фото: Volvo

Лекс Керсемакерс также сообщил, что разработка совершенно новой модели уже ведется. По предварительным данным, она дебютирует в ближайшие два года, а в ее основу лягут уже имеющиеся платформы и агрегаты. «Мы не можем ждать слишком долго, чтобы выпустить этот автомобиль. К тому же мы не хотим терять наши позиции в сегменте», — отметил он.

По мнению наших зарубежный коллег, новинка унаследует некоторые черты у концептуальной модели Concept 40.2, представленной публике в 2016 году. Технических подробностей, как мы уже сказали, никаких нет. Единственное, что известно наверняка — в моторную гамму кроссовера войдет электрическая силовая установка.

Ожидается, что производство Volvo V40 прекратится до конца нынешнего года. Что же до седанов и универсалов 60-й и 90-й серии, то они в модельном ряду останутся. «Мы продолжим предлагать своим клиентами легковые автомобили. Мы верим, что в ближайшие годы на них все еще будет высокий спрос», — сказал Лекс Керсемакерс.

Добавим, что сегодня в России продается исключительно «внедорожная» модификация V40 — Cross Country. Стартовая цена этого автомобиля составляет 1 684 000 рублей.

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18 января 2019
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