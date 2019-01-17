Почему лучше не хранить автомобиль в гараже

Наверное, ни один здравомыслящий автовладелец не откажется от возможности хранить свой автомобиль в гараже. Это и не удивительно, ведь бокс защищает машину не только от малоприятных погодных условий, негативно влияющих на лакокрасочное покрытие, но и от ушлых автоугонщиков. Однако у «гаражного» содержания есть и пара существенных минусов, о которых расскажет портал «АвтоВзгляд».
Приобрести гараж под собственные нужды — удовольствие не из дешевых. Но даже несмотря на то, что цены на покупку парковочные места в кооперативах порой превышают стоимость самой машины, водители все равно откладывают кровно нажитые в надежде обзавестись вожделенной недвижимостью. Их мотивация в принципе понятна: уж лучше единожды потратиться на бокс, чем постоянно жить в страхе.
Как и к любой другой крупной покупке, к выбору гаража следует подходить максимально ответственно. Имеет смысл обратить внимание не только на удаленность кооператива от дома и возможность вносить платежи частями, но и на материал постройки, качество подъездных путей, наличие фонарей на территории, состояние крыши и стен, а также влажность воздуха внутри помещения. Последний пункт рассмотрим подробнее.
Многие водители, гоняясь за привлекательным ценниками, останавливают свой выбор на гаражах с отвратительной вентиляцией и повышенной влажностью воздуха. Машиноместа в подобных помещениях оберегают транспортные средства от недоброжелателей, а водителей — от «физкультуры» с лопатой в зимнее время года, но они никак не защищают кузов от коррозии. Как раз таки наоборот — способствуют ее развитию.
Как вы понимаете, хранить автомобиль во «влажном» гараже не стоит. Лучше уж воспользоваться услугами платных стоянок — денег отдадите меньше, а по факту получите примерно то же самое. И это первая ситуация, при которой от парковки в боксе рекомендуется отказаться. Вторая связана с плачевным техническим состоянием транспортного средства.
Так, если вам кажется, что риски не завестись на дефектном автомобиле после стоянки слишком высоки, то припаркуйтесь — от греха подальше — под открытым небом, позаботившись о том, чтобы вокруг машины оставалось достаточно места. Вы непременно похвалите себя за предусмотрительность, если авто откажется трогаться с места, и придется вызывать эвакуатор.
Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в одной из служб технической помощи на дорогах, в колл-центр нередко поступают обращения от водителей, чьи автомобили оказались в «гаражном» плену. Вызволить с пятого этажа тесной парковки машину с заблокированной автоматической КП эвакуаторщику не под силу.
Приходится сначала отправлять на место происшествия технического эксперта, способного, не включая зажигание, аккуратно перевести рычаг коробки в «нейтраль», а уже потом погрузчик. Можете себе представить, сколько времени и денег уходит у автовладельцев на все эти процедуры…