Почему лучше не хранить автомобиль в гараже

Приобрести гараж под собственные нужды — удовольствие не из дешевых. Но даже несмотря на то, что цены на покупку парковочные места в кооперативах порой превышают стоимость самой машины, водители все равно откладывают кровно нажитые в надежде обзавестись вожделенной недвижимостью. Их мотивация в принципе понятна: уж лучше единожды потратиться на бокс, чем постоянно жить в страхе.

Как и к любой другой крупной покупке, к выбору гаража следует подходить максимально ответственно. Имеет смысл обратить внимание не только на удаленность кооператива от дома и возможность вносить платежи частями, но и на материал постройки, качество подъездных путей, наличие фонарей на территории, состояние крыши и стен, а также влажность воздуха внутри помещения. Последний пункт рассмотрим подробнее.