Названа дата премьеры кроссовера Nissan Juke второго поколения

Ранее представители компании Nissan говорили, что новый Juke увидит свет в 2019 году, но точную дату премьеры новинки они не раскрывали. Похоже, сменивший генерацию кроссовер дебютирует на грядущем моторшоу в Женеве — по крайней мере, именно такую информацию раздобыли наши зарубежные коллеги.
Говоря об экстерьере следующего Juke, главный креативный директор Nissan Широ Накамура обмолвился, что второе поколение кроссовера останется «острым и не особо массовым», а также вполне узнаваемым. Однако несмотря на то, что модель сохранит свои черты, она обзаведется новым «лицом» — для оформления сменившего генерацию «Джука» дизайнеры позаимствовали решения у старшего Qashqai.
Что же до интерьера, то, по данным издания AutoExpress, он будет перекликаться с внутренним убрантством нового Nissan Micra. Для отделки салона японцы используют более мягкий пластик и высококачественные ткани. Обновится и мультимедийная система, которая, скорее всего, обзаведется увеличенным дисплеем.
С переходом на модульную платформу CMF-B новый Juke получит новые двигатели. В их число могут войти 1,5-литровый «дизель» и бензиновые агрегаты объемом 1,0 и 1,6 литра. Последний — турбированный — будет развивать порядка 190 л. с. Вероятно, в моторную гамму войдет также гибридная силовая установка, дебютировавшая на концепт-каре Gripz в 2016 году.
С какими двигателями Nissan Juke второго поколения приедет к нам, и когда это вообще случится, сказать пока сложно. Очевидно, все подробности представители компании раскроют после премьеры новинки, которая предположительно состоится уже в начале марта на Женевском автосалоне.
Напомним, сегодня в России обновленный Nissan Juke продается по цене от 1 190 000 рублей.