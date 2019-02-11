Названа дата премьеры кроссовера Nissan Juke второго поколения

Говоря об экстерьере следующего Juke, главный креативный директор Nissan Широ Накамура обмолвился, что второе поколение кроссовера останется «острым и не особо массовым», а также вполне узнаваемым. Однако несмотря на то, что модель сохранит свои черты, она обзаведется новым «лицом» — для оформления сменившего генерацию «Джука» дизайнеры позаимствовали решения у старшего Qashqai.

Что же до интерьера, то, по данным издания AutoExpress, он будет перекликаться с внутренним убрантством нового Nissan Micra. Для отделки салона японцы используют более мягкий пластик и высококачественные ткани. Обновится и мультимедийная система, которая, скорее всего, обзаведется увеличенным дисплеем.