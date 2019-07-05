10 самых продаваемых в России кроссоверов

Лидерскую позицию среди кроссоверов, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продолжает удерживать Hyundai Creta: за первый летний месяц автомобиль разлетелся тиражом в 5955 экземпляров, увеличив продажи на 3,2% относительно того же периода в прошлом году. В общероссийском рейтинге, повторимся, модель занимает пятую строчку.

Второе место занял Renault Duster. За него рублем проголосовало 3547 покупателей. «Француз» потерял 11,2% «голосов» — 8 место в общем чарте. Тройку лидеров, наступая на пятки «Дастеру», замыкает Volkswagen Tiguan с показателем в 3234 автомобиля (+22,9%, 9 пункт).

На четвертой и пятой строках разместились Renault Kaptur (2649 машин, −0,6%, 13 строка) и Toyota RAV4 (2620 единиц, +10,7%, 14 место). Далее в ТОП-10 по порядку следуют: KIA Sportage (2367 автомобилей, −19,9%, 17 строчка), Nissan Qashqai (2077 штук, −5,6%, 21 номер), Skoda Kodiaq (1996 авто, +54,4%, 22 строчка), Hyundai Tucson (1958 экземпляров, −15,5%, 23 место) и Ford Kuga (1801 кроссовер, +67,5%, 25 пункт).