Причины, по которым лучше отказаться от покупки подержанного Nissan Qashqai

Идеальный внешний вид и, по словам продавца, техническое состояние машины — не повод расставаться с деньгами. У подержанных «Кашкаев» есть свои скелеты в шкафу, о которых стоит знать перед покупкой.

Начнем с того, что Nissan Qashqai первого поколения (2006—2013 гг.) был довольно тесным. Задний диван не располагает к комфортным длительным поездкам, когда твой рост выше 180 см. Да и детям в автокреслах тоже придется туго — колени гарантированно упрутся в спинку впереди стоящего сиденья. Багажный отсек объем 410 литров — не самый лучший для поездок на дачу.

Проверенный временем мотор 1,6 л. (114 л. с.) откровенно слабоват. Поэтому лучше смотреть на 140-сильную двухлитровую версию, либо 150-сильный дизель. Да, если увидите в продаже бензиновый 2-литровый Qashqai с ГБО, лучше сразу отойти — двигатель разрабатывался исключительно под бензин.