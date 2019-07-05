Причины, по которым лучше отказаться от покупки подержанного Nissan Qashqai

Nissan Qashaqai один из самых популярных кроссоверов на российском рынке, включая вторичный. Полный привод, высокий дорожный просвет, опцион и, главное, хороший ценник на подержанные экземпляры располагают к тому, чтобы обзавестись старым новым четырехколесным другом. Правда, дружба эта не такая уж крепкая.
Лика Затворная

Идеальный внешний вид и, по словам продавца, техническое состояние машины — не повод расставаться с деньгами. У подержанных «Кашкаев» есть свои скелеты в шкафу, о которых стоит знать перед покупкой.

Начнем с того, что Nissan Qashqai первого поколения (2006—2013 гг.) был довольно тесным. Задний диван не располагает к комфортным длительным поездкам, когда твой рост выше 180 см. Да и детям в автокреслах тоже придется туго — колени гарантированно упрутся в спинку впереди стоящего сиденья. Багажный отсек объем 410 литров — не самый лучший для поездок на дачу.

Проверенный временем мотор 1,6 л. (114 л. с.) откровенно слабоват. Поэтому лучше смотреть на 140-сильную двухлитровую версию, либо 150-сильный дизель. Да, если увидите в продаже бензиновый 2-литровый Qashqai с ГБО, лучше сразу отойти — двигатель разрабатывался исключительно под бензин.

Но даже если тяга даже самого маломощного кроссовера вас устроит, то жесткая работа задней подвески — вряд ли.

Кстати, жалобы на слабость подвески первого поколения «Кашкая» были нормой — владельцы постоянно упоминали о том, что для ранней диагностики неисправности, в нее нужно заглядывать чаще обычного. На 30 000 приходилось менять сайлент-блоки, да и шаровые опоры держались немногим дольше.

Задние амортизаторы быстро изнашивались и с грохотом отрабатывали неровности. Впрочем, последнюю проблему производитель решил довольно оперативно, сменив поставщика. Но полностью избавиться от недуга подвески так и не удалось.

Раздатка полноприводных версий довольно быстро изнашивается из-за шестерен, которые постоянно вращаются, вне зависимости от режима работы трансмиссии.

Вариатор от Jatco JF015E, который устанавливался на «Кашкаи» с мотором 1,6 литра, из-за особенности конструкции, был головной болью едва ли не всех владельцев. Коробка не выхаживает больше 100 000 км. И частенько агрегат выходил из строя уже на пробеге от 20 до 50 тыс. км. Ремонт этого узла был чрезмерно дорогим.

Двухлитровому кроссоверу полагался более мощный вариатор JF011E. С данным мотором агрегат легко выхаживает 150 000—200 000 км. А болячек у агрегата не отмечалось.

«Кашкаи» тех годов довольно шумные — на это жаловалось большинство владельцев. И хотя японцы постоянно рапортуют об усилении звукопоглощающих материалов, с каждым «улучшайзингом», претензий со стороны клиентов становится не сильно меньше.

А еще собственники авто в ряде случаев жалуются на нестабильно работающую печку. Для суровых российских зим — не самое приятная особенность.

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5 июля 2019
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