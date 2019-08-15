Opel вывел на дорожные тесты совершенно новый семиместный кроссовер

В руки наших коллег из заокеанского издания Motor1 попали фото загадочного семиместного кроссовера, закутанного в камуфляжную пленку. Принадлежность авто к марке Opel выдают дневные ходовые огни характерной формы. К слову, такой же оптикой оборудован «паркетник» Grandland X, построенный на одной платформе с Peugeot 3008. Фонари тоже похожи на освещение вышеупомянутого «немца». А вот силуэтом замаскированный автомобиль сильно напоминает Peugeot 5008.

В принципе все сходится: судя по всему, инженеры Opel готовят к запуску кроссовер на базе «5008-го». Если кто забыл, то группа PSA купила у «джиэмовцев» «Опель» в 2017 году. Так что теперь модели немецкого бренда создают на тех же платформах, что «Пежо» и «Ситроен».