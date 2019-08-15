Opel вывел на дорожные тесты совершенно новый семиместный кроссовер

Совсем скоро компания Opel расширит свою продуктовую линейку, включив в нее совершенно новый кроссовер с тремя рядами сидений. В Сеть попали доказывающие это шпионские снимки. Когда ждать премьеру новинки?
В руки наших коллег из заокеанского издания Motor1 попали фото загадочного семиместного кроссовера, закутанного в камуфляжную пленку. Принадлежность авто к марке Opel выдают дневные ходовые огни характерной формы. К слову, такой же оптикой оборудован «паркетник» Grandland X, построенный на одной платформе с Peugeot 3008. Фонари тоже похожи на освещение вышеупомянутого «немца». А вот силуэтом замаскированный автомобиль сильно напоминает Peugeot 5008.
В принципе все сходится: судя по всему, инженеры Opel готовят к запуску кроссовер на базе «5008-го». Если кто забыл, то группа PSA купила у «джиэмовцев» «Опель» в 2017 году. Так что теперь модели немецкого бренда создают на тех же платформах, что «Пежо» и «Ситроен».
По самым оптимистичным прогнозам, новинку выкатят на суд публики в 2020-м году. И, чем черт не шутит, авто приедет к отечественным дилерам. Правда, по поводу таинственного кроссовера, нашлась еще одна где-то даже правдоподобная версия: это вполне может быть Buick Enclave новой генерации. «Американец» от концерна GM также «носит» похожие фары и имеет подобные линии кузова.
Что ж, если продукция Buick нашим соотечественникам даже не светит, то Opel запустит российские продажи уже в четвертом квартале. Они начнутся с трех моделей: минивэна Opel Zafira Life, фургона Vivaro Transporter и кроссовера Grandland X.