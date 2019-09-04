Дебютировал кроссовер Nissan Juke второго поколения

Премьера Nissan Juke свежей генерации прошла сразу в пяти европейских городах: Лондоне, Париже, Милане, Барселоне и Кельне. И такая широкая презентация не вызывает удивления: «Джук» первого поколения разошелся в Европе тиражом немногим меньше 1 000 000 экземпляров.

Новинка не отказалась от неординарного образа, сохранив то, чем и раньше привлекала к себе внимание — пропорции и силуэт, рельефную выштамповку кузовных деталей и многоэтажную оптику. При этом кроссовер переехал на новую платформу CMF-B, используемую также под Renault Captur.

В движение автомобиль приводит 117-сильный трехцилиндровый турбомотор объемом 1 л. Ему аккомпанирует шестискоростная «механика» или семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

Российский рынок, увы, «второго» Nissan Juke не увидит. Правда, как рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор по связям с общественностью Nissan Russia Роман Скольский, его место в продуктовой линейке займет другой кроссовер. Но какой? Этот вопрос пока находится в стадии обсуждения у руководства марки.