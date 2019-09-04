Дебютировал кроссовер Nissan Juke второго поколения

Фото: Nissan
После целого ряда дразнящих тизеров японцы наконец-то представили Nissan Juke нового, второго по счету поколения. Кроссовер остался верен своему оригинальному стилю, получив при этом более современную внешность. Ждать ли «паркетник» отечественным фанатам модели?
Светлана Ермолаева

Премьера Nissan Juke свежей генерации прошла сразу в пяти европейских городах: Лондоне, Париже, Милане, Барселоне и Кельне. И такая широкая презентация не вызывает удивления: «Джук» первого поколения разошелся в Европе тиражом немногим меньше 1 000 000 экземпляров.

Новинка не отказалась от неординарного образа, сохранив то, чем и раньше привлекала к себе внимание — пропорции и силуэт, рельефную выштамповку кузовных деталей и многоэтажную оптику. При этом кроссовер переехал на новую платформу CMF-B, используемую также под Renault Captur.

В движение автомобиль приводит 117-сильный трехцилиндровый турбомотор объемом 1 л. Ему аккомпанирует шестискоростная «механика» или семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

Российский рынок, увы, «второго» Nissan Juke не увидит. Правда, как рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор по связям с общественностью Nissan Russia Роман Скольский, его место в продуктовой линейке займет другой кроссовер. Но какой? Этот вопрос пока находится в стадии обсуждения у руководства марки.

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4 сентября 2019
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