Как штрафуют за езду по правой полосе, размеченной под места для парковки

Почти полностью свободная от припаркованных машин улица — довольно стандартная картина для зоны платной парковки (да и для других районов города в зависимости от времени суток это не редкость). Особенно вечером и в выходные, когда толпы клерков исчезают из центральной части города.

Получается, что в распоряжении проезжающих машин оказывается вся ширина проезжей части: от бордюра, к которому днем на размеченных парковочных местах «пришвартованы» десятки машин, до самой осевой линии. ПДД утверждают, что для движения в городе водитель может использовать любую полосу, какую он сочтет более удобной. Выходит, по свободным от припаркованных авто размеченным машиноместам вполне разрешено двигаться. Увы: на самом деле за это вполне можно схлопотать штраф — в строгом соответствии с буквой ПДД. Почему, давайте разберемся.

Линии, которыми разделены паковочные прямоугольники на проезжей части улиц, в Правилах обозначаются, как «линия 1.1». Предназначение такой разметки — обозначать границы проезжей части, на которые въезд запрещен, а так же границы стояночных мест транспортных средств.