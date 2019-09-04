Как штрафуют за езду по правой полосе, размеченной под места для парковки

Практически каждый водитель, хоть раз оказывавшийся, например, в центре Москвы, сталкивался с ситуацией, когда все платные паковочные места у обочины свободны, и по правому ряду можно беспрепятственно ехать. Но вот можно ли это делать, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Почти полностью свободная от припаркованных машин улица — довольно стандартная картина для зоны платной парковки (да и для других районов города в зависимости от времени суток это не редкость). Особенно вечером и в выходные, когда толпы клерков исчезают из центральной части города.
Получается, что в распоряжении проезжающих машин оказывается вся ширина проезжей части: от бордюра, к которому днем на размеченных парковочных местах «пришвартованы» десятки машин, до самой осевой линии. ПДД утверждают, что для движения в городе водитель может использовать любую полосу, какую он сочтет более удобной. Выходит, по свободным от припаркованных авто размеченным машиноместам вполне разрешено двигаться. Увы: на самом деле за это вполне можно схлопотать штраф — в строгом соответствии с буквой ПДД. Почему, давайте разберемся.
Линии, которыми разделены паковочные прямоугольники на проезжей части улиц, в Правилах обозначаются, как «линия 1.1». Предназначение такой разметки — обозначать границы проезжей части, на которые въезд запрещен, а так же границы стояночных мест транспортных средств.
Далее, в том же разделе ПДД говорится, что «линии 1.1, 1.2 и 1.3 пересекать запрещается». Как видим, прямой запрет ездить по платным парковочным местам все-таки существует. На практике это означает, что платная парковка, организованная вне специально обустроенных карманов, сама по себе сужает проезжую часть улиц, даже если ею никто вообще не пользуется.
Каково же наказание за езду по машино/местам платной парковки? Такое поведение на дороге подпадает под действие ч. 1 ст. 12.16 КоАП — «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» и «стоит» 500 рублей. Не следует забывать: эта статья КоАП уже давно и успешно контролируется с помощью камер автоматической фиксации. По крайней мере в Москве — точно.
Так что, если пустынная платная парковка попадает в поле зрения объектива одной из них — потом можете не удивляться 500-рублевому «письму счастья» за, казалось бы, законную езду по крайней правой полосе.