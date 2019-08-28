Geely везет в Россию конкурента Hyundai Creta

Автомобили планируют собирать на заводе «Белджи» в Беларуси методом крупноузловой сборки и поставлять на российский рынок.

На первый взгляд Geely SX11 не так уж плох. Автомобиль построили на платформе BMA, которую китайцы разработали совместно с Volvo. «Тележку» специально проектировали для производства компактных моделей. В Китае автомобиль продают с двумя моторами, 1-литровым турбированным двигателем мощзностью 136 л. с. и 1,5-литровым в 177 л. с. Оба агрегата работают в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

Длина кроссовера — 4330 мм, ширин — 1800 мм, высота — 1609 мм, колесная база — 2 600 мм. То есть по габаритам машина может составить конкуренцию нашему бестселлеру — Hyundai Creta. Но с такой гаммой силовых агрегатов вряд ли SX11 ждет успех. Китайцам хорошо бы предложить более классические варианты. Скажем, атмосферные моторы, работающие в паре с гидромеханическим «автоматом».