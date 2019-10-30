В России начали продавать новый Toyota RAV4

Производство нового Toyota RAV4 запустили на российском заводе бренда в Санкт-Петербурге 1 октября. Теперь же стартовали продажи популярного японского «паркетника», переехавшего на новую платформу TNGA (Toyota New Global Architecture).
Кроссовер представлен в четырех комплектациях «Стандарт», «Комфорт», «Престиж» и «Престиж Safety» с начальным ценником в 1 756 000 рублей. Стоит отметить, что «Равчик» даже в базе разработчики не обидели оснащением: семь подушек безопасности, светодиодная оптика, кондиционер и «мультимедийка» с шестью динамиками и поддержкой Bluetooth.
Не придется доплачивать и за так называемый зимний пакет опций: обогревом рулевого колеса, передних сидений, боковых зеркал и зоны покоя «дворников» автомобиль укомплектован по умолчанию.
Как уже упоминал портал «АвтоВзгляд», Компактный RAV4 предложен с двумя бензиновыми «атмосферниками» — на выбор — 149-сильным объемом 2 л и 2,5-литровым мощностью 199 л. с. Первый агрегатируется с шестиступенчатой «механикой», либо с вариатором. Более производительный мотор работает в тандеме только с восьмискоростным «автоматом».
Два варианта полного привода — подключаемый или новый с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса. Имеется и передний, но он доступен только в младшей комплектации с двухлитровым двигателем и МКП.