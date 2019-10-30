Как оформить европротокол, чтобы страховая не отказала в выплатах: пошаговая инструкция

Как зафиксировать аварию

Для составления европротокола авария должна быть зафиксирована средствами, так сказать, объективного контроля. Для этого нужно использовать один из двух способов: через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» или мобильное приложение РСА «ДТП. Европротокол».

Первая при аварии распознает, куда пришелся удар: в бок, сзади или фронтально, определяет степень тяжести аварии, местонахождение автомобиля и передает оператору данные об аварии. Если ваше авто оснащено соответствующим устройством, нажмите специальную кнопку SOS, тогда оператор центра выяснит детали голосом, а если не сможет связаться с водителем, отправит на место аварии ГИБДД и скорую помощь.

Вторая разработана для Android и iOS. С его помощью можно проверить, действует ли полис ОСАГО, зафиксировать координаты места ДТП, сфотографировать место аварии, автомобили и передать фото в АИС ОСАГО. Так что учше скачать его заранее. Однако полностью на «ЭРУ-ГЛОНАСС» и «ДТП. Европротокол» рассчитывать нельзя, хотя без них и не обойтись.

Поэтому сфотографируйте аварию с нескольких ракурсов или снимите видео. Это нужно, если вдруг второй водитель решит поменять свои «показания» или придется привлекать сотрудников ГИБДД. Обязательно фотографируйте так, чтобы можно было установить, чей это автомобиль.