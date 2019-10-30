Как оформить европротокол, чтобы страховая не отказала в выплатах: пошаговая инструкция

И для начала напомним, что европротоколом можно воспользоваться только при условии, что столкнулись только 2 автомобиля, у обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО, в них вписаны именно те водители, которые управляли автомобилями в момент аварии (если полис без ограничений, то личность водителя не важна) и ущерб не нанесен ничему, кроме транспортных средств. Последнее очень важно, поскольку когда в аварии пострадали люди или имущество, обойтись европротоколом не получится. Нужно вызывать ГИБДД.
Чтобы выяснить, есть ли у водителя полис ОСАГО и действует ли он, введите данные на сайте Российского Союза Автостраховщиков (РСА) или используйте мобильное приложение «ДТП. Европротокол».
Раньше при оформлении европротокола было требование «отсутствие разногласий по поводу обстоятельств аварии, перечня и характера видимых повреждений». В июне 2018 года внесены изменение в закон и еперь разногласия могут быть, но их нужно особенно тщательно вписывать в извещение, которое заполняется после аварии. Единственное важное отличие таких европротоколов в том, что максимальная сумма возможной компенсации не будет превышает 100 000 рублей.
Как зафиксировать аварию
Для составления европротокола авария должна быть зафиксирована средствами, так сказать, объективного контроля. Для этого нужно использовать один из двух способов: через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» или мобильное приложение РСА «ДТП. Европротокол».
Первая при аварии распознает, куда пришелся удар: в бок, сзади или фронтально, определяет степень тяжести аварии, местонахождение автомобиля и передает оператору данные об аварии. Если ваше авто оснащено соответствующим устройством, нажмите специальную кнопку SOS, тогда оператор центра выяснит детали голосом, а если не сможет связаться с водителем, отправит на место аварии ГИБДД и скорую помощь.
Вторая разработана для Android и iOS. С его помощью можно проверить, действует ли полис ОСАГО, зафиксировать координаты места ДТП, сфотографировать место аварии, автомобили и передать фото в АИС ОСАГО. Так что учше скачать его заранее. Однако полностью на «ЭРУ-ГЛОНАСС» и «ДТП. Европротокол» рассчитывать нельзя, хотя без них и не обойтись.
Поэтому сфотографируйте аварию с нескольких ракурсов или снимите видео. Это нужно, если вдруг второй водитель решит поменять свои «показания» или придется привлекать сотрудников ГИБДД. Обязательно фотографируйте так, чтобы можно было установить, чей это автомобиль.
Захватите номер или другие опознавательные знаки. Сфотографируйте осколки, тормозной путь, дорогу в целом, повреждения крупным планом, разметку, знаки и даже состояние погоды. Как можно подробней зафиксируйте аварию на смартфон и возьмите свидетельства у очевидцев аварии, записав их номера телефонов.
Как заполнять бланк
При европротоколе нужно заполнить бланк, который называется «Извещение от ДТП». Его должна выдавать компания-страховщик, когда вы оформляете полис ОСАГО. Если оформляете электронный полис ОСАГО, бланк вам пришлют на e-mail.
Бланк состоит из лицевой самокопирующейся части и обратной стороны. Это значит, что двое водителей заполняют лист один раз, а потом берут себе копию или оригинал. Обратную сторону каждый заполняет самостоятельно. К протоколу прилагается памятка по заполнению. Если вы скачиваете бланк из интернета или получаете по почте и распечатываете, то в нем не будет самокопирующейся части и нужно будет заполнять все в двух экземплярах.
На лицевой части нужно указать место, дату, время ДТП, информацию об участниках и страховых компаниях, наличие повреждений и другую информацию. На бланке есть две колонки «А» и «В». Каждый водитель выбирает одну из них и вносит туда данные. На обратной части есть место под дополнительные данные об автомобилях и аварии. Давайте подробно рассмотрим все пункты документа.
Место ДТП. Укажите максимально точный адрес: название трассы, направление движения, номер километра или перекресток, улицу, ближайший номер дома.
Дата и время ДТП. Если видеорегистратор зафиксировал, посмотрите там. Если нет, то укажите приблизительно. Время лучше вписать с нулями.
Количество поврежденных транспортных средств. Здесь, кроме цифры «2» ничего и быть не может.
Количество раненых. Должна стоять цифра «0».
Проводилось ли освидетельствование участников ДТП на состояние опьянения. Пишите: «Нет», потому что освидетельствование должны проводить только сотрудники полиции.
Материальный ущерб, нанесенный другим транспортным средствам и имуществу. Здесь тоже нужно написать «Нет».
Свидетели ДТП. Нужно вписать адреса и телефоны свидетелей — это пригодится, если возникнут споры со страховой компанией. Можно отдельно взять и письменные показания.
Проводилось ли оформление сотрудником ГИБДД. Здесь должно стоять «Нет».
Это была шапка извещения. Теперь водители должны по очереди заполнять данные о своих автомобилях.
Марка, модель, VIN и государственный номер для транспортных средств «А» и «В» есть в свидетельстве о регистрации, т. е. пластиковой карточке.
Собственник. Укажите ФИО и адрес владельца автомобиля.
Водитель. Впишите ФИО, адрес и другие данные того, кто управлял автомобилем, если это позволяет ОСАГО.
Страховщик. Укажите данные из полиса ОСАГО: название страховой компании, номер полиса и дату окончания его действия.
Место первоначального удара. Нарисуйте на бланке стрелку, которая указывает на то место, куда пришелся удар.
Характер и перечень видимых повреждений. Внимательно осмотрите автомобиль и перечислите все повреждения, которые можно увидеть: трещины, царапины, сколы. Указывайте месторасположение, например, «разбит задний фонарь», «треснуло правое зеркало». Если есть подозрения на скрытые повреждения, обязательно напишите «возможны скрытые повреждения». Это поможет в дальнейшем дополнить список.
Замечания. В этом поле потерпевший должен написать «В ДТП невиновен», а виновник — «Признаю вину в ДТП». Под этим пунктом нужно поставить свою подпись.
Обстоятельства ДТП. Необходимо поставить галочки напротив соответствующих пунктов. Каждый водитель должен посчитать, сколько галочек с его стороны и написать их число в большой клетке — это нужно, чтобы никто не попытался изменить информацию.
Схема ДТП. Обозначьте контуры проезжей части, подпишите названия улиц и направление движения. Нарисуйте, где находился каждый автомобиль, какая была дорожная разметка, знаки, светофоры и прочее. На сайте РСА есть типовые схемы специально для европротокола — они помогут правильно заполнить этот пункт.
Подписи водителей. Поставьте галочку напротив пунктов «отсутствие» и «наличие» и распишитесь.
Если для информации не хватает места, можно добавить чистый лист. В таком случае на основной странице бланка нужно написать «С приложением» и поставить подписи на основном листе и дополнительном. Теперь разъедините листы и пусть каждый участник аварии заберет свой вариант и заполняйте обратную его сторону.
На обратной стороне в пунктах 1 и 2 нужно заполнить информацию о своем автомобиле: при каких обстоятельствах было совершено ДТП, какой ущерб нанесен. Чтобы примерно оценить ущерб, можете связаться с дилером производителя вашей машины и уточнить стоимость деталей.
В пункте 3 укажите, кто был за рулем: владелец транспортного средства или другой водитель.
В пункте 4 подтвердите, что в ДТП участвовало два автомобиля.
Пункт 5 при европротоколе не заполняется.
В пункте 6 укажите, может ли автомобиль ехать сам. После заполнения протокола, если возможно, уберите машины с проезжей части, иначе получите штраф. Такое бывает и это нормально.
Если есть разногласия, то укажите их в пункте 7. Постарайтесь написать об этом максимально подробно, чтобы страховые компании могли лучше разобраться в ситуации. Все спорные моменты постарайтесь зафиксировать на фото- или видеокамеру.
Ну, и теперь об очень важных мелочах.
Если есть помарки и исправления, заверьте их подписями обоих водителей. Все пустые графы заполните буквой Z, чтобы никто не вписал туда информацию без вашего ведома.
Если вы пришли домой и там обнаружили неточности, свяжитесь со вторым водителем и попросите его снова вместе заполнить бланк. Все исправления на первом листе должны быть у обоих участников аварии. На обратной стороне также должны быть подписи обоих водителей. Заполнять документ лучше не гелевой ручкой, а шариковой — она не сотрется с бланка.
Что делать после заполнения европротокола
Порядок действий у виновника и пострадавшего немного разный. Обоим нужно соблюдать срок подачи протокола и в течение 15 дней не ремонтировать, не утилизировать ТС.
При этом виновник ДТП: в течение 5 дней отправляет протокол в свою страховую компанию и по требованию страховой компании предоставляет для осмотра свой автомобиль в течение 5 дней. На этом его обязанности заканчиваются.
А вот пострадавшей стороне нужно не только обязательно предоставить автомобиль на осмотр, но и обязательно собрать гораздо больше документов: — бланк извещения о ДТП, заполненный обоими водителями; заявление о прямом возмещении убытков; — полис ОСАГО; паспорт и копию водительского удостоверения; — документы, которые подтверждают право собственности на автомобиль; — флеш-карту с фото- и видеосъемкой с места аварии и заявление, что материалы не были откорректированы.
С выплатой не согласен
Страховая компания рассмотрит заявление, оценит сумму ущерба и отправит автомобиль на ремонт в партнерское СТО или выплатит пострадавшему водителю деньги.
Если водитель не согласен с той суммой, которую назначает страховая компания, можно обратиться к финансовому омбудсмену или написать претензию в Банк России.