Aston Martin построил эксклюзивный спортбайк

Мотоцикл AMB 001, выпуск которого анонсировал Aston Martin, обладает классическим для спортбайков соотношением мощности и массы. 180 килограммов веса двухколесной машины приводит в движение 180-сильный V-образный турбомотор. Трансмиссия — 6-ступенчатая, с проскальзывающим сцеплением.

Силовая конструкция и обтекатели байка выполнены как одно целое. Транспортное средство сделано исключительно из титана, алюминия и углепластика. Стоимость аппарата не уточняется. Известно лишь, что тираж AMB 001 составит всего 100 экземпляров. Клиенты начнут получать заказанные мотоциклы только в конце будущего года.