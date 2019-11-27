Toyota C-HR обновилась и лишилась самой дешевой комплектации в России

Кстати, автомобиль в базе обзавелся полностью светодиодной оптикой, боковыми зеркалами с сервоприводом, датчиками парковки и омывателем фар. В варианте побогаче «японец» получил водительское кресло с электрорегулировкой, а также ассистенты, помогающие парковаться.

И самое интересное: авто в версии Hot оценивается в 1 828 000 рублей и оснащается двухлитровым мотором мощностью 148 л. с., работающим вкупе с вариатором и передним приводом. А вот C-HR Cool укомплектован 116-сильным турбодвижком объемом 1,2 л в сочетании с той же коробкой передач CVT, распределяющей тягу на обе оси. Такой «паркетник» обойдется уже в немыслимые 2 168 000 рублей.

Здесь стоит напомнить, что ценник дореформеной модели начинался от 1 367 000 рублей. А в арсенале авто раньше имелась шестискоростная «механика», дружившая с турбированным мотором. Теперь же «малыш» стоит дороже более популярного и вместительного нового Toyota RAV4, чей прайс стартует от 1 756 000. Так что найдутся ли для обновленного C-HR покупатели в нашей стране — большой вопрос.