Toyota C-HR обновилась и лишилась самой дешевой комплектации в России

Рестайлинговый Toyota C-HR щеголяет перелицованными передним бампером и решеткой радиатора, а также новыми фонарями и колесными дисками иного дизайна. В салоне изменений немного, но они немаловажные: авто оснастили новой мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Toyota C-HR построен на «тележке» TNGA-C, на ней же, к слову, возведен премиальный Lexus UX. Отныне нашим соотечественникам предложен автомобиль лишь в двух комплектациях, отличающихся моторами и приводом: Hot и Cool.
Свежий информационно-развлекательный комплекс с восьмидюймовым монитором помогает пользоваться функционалом смартфона и не отвлекаться при этом от дороги. Кроме того, любителям хорошего звука доступна продвинутая акустическая система JBL с девятью динамиками.
Кстати, автомобиль в базе обзавелся полностью светодиодной оптикой, боковыми зеркалами с сервоприводом, датчиками парковки и омывателем фар. В варианте побогаче «японец» получил водительское кресло с электрорегулировкой, а также ассистенты, помогающие парковаться.
И самое интересное: авто в версии Hot оценивается в 1 828 000 рублей и оснащается двухлитровым мотором мощностью 148 л. с., работающим вкупе с вариатором и передним приводом. А вот C-HR Cool укомплектован 116-сильным турбодвижком объемом 1,2 л в сочетании с той же коробкой передач CVT, распределяющей тягу на обе оси. Такой «паркетник» обойдется уже в немыслимые 2 168 000 рублей.
Здесь стоит напомнить, что ценник дореформеной модели начинался от 1 367 000 рублей. А в арсенале авто раньше имелась шестискоростная «механика», дружившая с турбированным мотором. Теперь же «малыш» стоит дороже более популярного и вместительного нового Toyota RAV4, чей прайс стартует от 1 756 000. Так что найдутся ли для обновленного C-HR покупатели в нашей стране — большой вопрос.