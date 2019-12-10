Самые ходовые кроссоверы со средней ценой от 1 000 000 до 1 500 000 рублей

Средневзвешенный прайс Hyundai Creta, разлетевшегося, по данным «Автостата», тиражом в 58 775 экземпляров, составляет 1 173 000 рублей. На вторую строчку вписался Renault Duster со средней ценой 1 008 000 «деревянных»: за «француза» рублем проголосовали 31 080 россиян. Первую тройку замыкает Renault Kaptur с показателем в 22 003 единицы. С учетом продаж в различных комплектациях, авто оценивается в среднем в ₽1 141 000. На четвертой и пятой позициях разместились Nissan Terrano (1 170 000 рублей) и не так давно вышедший на рынок Renault Arkana (1 264 000) с результатами в 10 204 и 7276 реализованных автомобилей соответственно.

Остальные пункты ТОП-10 чарта по порядку заняли китайские Geely Atlas (1 441 000 рублей, 5761 штука) и Haval H6 (1 300 000 «целковых», 4959 авто), а также японские Suzuki Vitara (1 431 000, 4089 шт.), Mitsubishi ASX (1 460 000 рублей, 3490 машин) и Nissan Juke (1 318 000 рублей, 1381 экземпляров).

Последний, к слову, несколько недель как покинул отечественные шоу-румы и продуктовую линейку марки. А Juke второго поколения до нас так и не добрался, и не ожидается. Правда, его место займет другой кроссовер. Но какой? Ответ на этот вопрос пока держится в секрете.