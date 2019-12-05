Названы сроки появления в России обновленных Mitsubishi ASX и Pajero Sport

Обновленный в очередной раз Mitsubishi ASX показали весной на автосалоне в Женеве. Компактный паркетник теперь не узнать: он получил внешность в корпоративном стиле Dynamic Shield, отличающимся многоэтажной оптикой и массивным передним бампером с большим количеством хрома. Кому пришелся по вкусу Mitsubishi Eclipse Cross, приглянется и свежий ASX.
Новый Mitsubishi Pajero Sport летом показали в Таиланде. «Вездеход» также перелицевали в новой фирменной стилистике. Правда, моторы остались прежними. Напомним, что в нашей стране это 181-сильный турбированный дизель объемом 2,4 л и трехлитровый бензиновый двигатель мощностью 209 «лошадей», агрегатированные с восьмиступенчатым «автоматом».
Как сообщил порталу «АвтоВзгляд»директор по PR и маркетингу «ММС Рус» Илья Никоноров, продажи Mitsubishi ASX в России начнутся в первом полугодии 2020 года, а Pajero Sport мы увидим в шоу-румах во второй половине.
Кстати, японцы уже запатентовали внешность обеих новинок: их изображения можно найти в открытой базе Федерального института промышленной собственности.