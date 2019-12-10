Почему «печка» каждой машины может в любой момент перестать греть

От пробега и года выпуска машины поломки системы отопления салона машины зависят порой весьма посредственно. Причин их может быть несколько.

Первое, что стоит проверить — вентилятор «печки», моторчик, который разгоняет теплый воздух по салону. Хрипов, всхлипов и треска в его работе изначально не предусмотрено, так что следует испытать устройство, погоняв на всех режимах работы и внимательно прислушиваясь к доносящимся из патрубков системы вентиляции звукам. Если никаких посторонних шумов не обнаруживается, а сам вентилятор шелестит ровно, машину можно глушить — проблемы, скорее всего, скрываются под капотом.

Система обогрева салона в абсолютном большинстве машин неразрывно связана с охлаждением двигателя. Антифриз «бежит» по кругу, охлаждая двигатель и передавая его тепло в салон. И первая из неисправностей может быть связана именно с содержимым расширительного бачка: когда уровень антифиза опустился ниже нормы, «холодильник» в салоне можно победить просто долив жидкость до штатного уровня.

Еще одним виновником недостатка тепла может стать воздух в патрубках системы охлаждения. Воздушная пробка пагубно сказывается на работе всей системы охлаждения, в том числе и на деятельности отопителя.